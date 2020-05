Muere ‘Little Richard’, uno de los pioneros del rock and roll

Richard Penniman, más conocido como Little Richard, ha fallecido este sábado a los 87 años. La revista Rolling Stone ha publicado un artículo con el fallecimiento, explicando que, por ahora, se desconoce la causa de la muerte.

Es sabido que el cantante había tenido problemas de salud durante varios años. Sufría de la cadera, aunque también pasó por un derrame cerebral y un ataque cardíaco. Su salud venía empeorando desde que en 2013, coincidiendo con su 80 aniversario, anunció su retirada.

Little Richard será recordado por canciones que abrieron paso a una nueva era musical. Canciones como Tutti Frutti (1955), Long Tall Sally (1956), Good Golly, Miss Molly (1957), Lucille (1957) o Rip it up (1956), son algunos de los temas que el pionero del rock and roll ha dejado para la historia de la música.