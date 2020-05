Pedro Sánchez volverá a pedir que se prorrogue el estado de alarma

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido este sábado tras presidir el comité técnico para la desescalada. En la rueda de prensa en Moncloa, el presidente se ha referido al estado de alarma, afirmando que «no tiene por qué revestir el mismo alcance, va a haber distintos estados de alarma”.

Pedro Sánchez ha asegurado que el estado de alarma es un instrumento «fundamental y prioritario» en el proceso de desconfinamiento y se reafirma en mantenerlo hasta la fase de «nueva normalidad», que no llegará antes de finales de junio. No será hasta entonces cuando será “posible elevar el estado de alarma porque el país esté en la misma situación y la libertad de movimiento y de reunión no tendrán que verse limitados”, ha dicho Sánchez.

El presidente se ha comprometido a “afinar más” en las próximas semanas en los “mecanismos de cooperación” con las comunidades autónomas. Algunos gobiernos llevan días pidiéndole a Sánchez que levante el estado de alarma o reduzca su amplitud para que no se aplique en territorios donde ya no sea necesario. Partidos como ERC, JxCAT o el PNV, trasladaron estas medidas el pasado miércoles en el Congreso, donde Sánchez consiguió salvar la prórroga del estado de alarma.

Hay que recordar que el PP, aunque se abstuvo finalmente en la votación de la cuarta prórroga del estado de alarma, avió a Sánchez de que sería la última vez. Casado aseguraba que, en las siguientes prórrogas, el PP votará en contra de extender una situación que, a su juicio, le vale al Gobierno para permanecer «instalado en el absolutismo».