El PP se abstiene en la prórroga y avisa de que será la última vez

El PP se abstendrá finalmente en la votación de la cuarta prórroga del estado de alarma. El líder de la oposición, Pablo Casado, ha avisado a Sánchez de que será la última vez y que lo haga que podrá «pedir la lealtad de la oposición». Casado ha asegurado que, en las siguientes prórrogas, el PP votará en contra de extender una situación que, a su juicio, le vale al Gobierno para permanecer «instalado en el absolutismo».

Casado ha acusado al Gobierno en su intervención, de utilizar a las víctimas del coronavirus como «escudo humano» para atacar a la oposición, y de seguir una «lógica perversa» al responsabilizar al PP de de la muerte de miles de españoles en el caso de que no apoyara la prórroga. «¿Según esta lógica perversa, son ustedes responsables de la muerte de 25.000 españoles? No caeríamos en semejante bajeza moral», ha dicho.

El presidente del PP, Pablo Casado, informaba este lunes, que el PP había decidido no apoyar la prórroga del estado de alarma. “A día de hoy no podemos apoyarlo” porque “no tiene ningún sentido hacerlo”, señalaba. Según el líder del PP, “el estado de alarma era necesario para no colapsar las UCI”, pero ahora, entrados en la etapa de transición, este estado “ya no es compatible con la fase de desescalada”.

La prórroga del estado de alarma peligraba debido a los votos de PP y ERC, pero finalmente, Pedro Sánchez conseguía a última hora de la tarde de este martes, los apoyos de Ciudadanos y PNV para aprobar este miércoles la cuarta prórroga del estado de alarma. A última hora de la tarde de este martes, Pedro Sánchez cerraba un acuerdo con ambos partidos.