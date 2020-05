Illa sobre el estado de alarma: «Es mejor no hacer experimentos que nos pueden llevar al caos”

El ministro de Sanidad, Salvador Illa ha comparecido este lunes junto al ministro de Transportes, José Luis Ábalos. Sobre el estado de alarma, Illa ha declarado que “los países con más tráfico de personas somos los aquellos con afectaciones similares de la pandemia. El estado de alarma ha sido una herramienta constitucional que ha demostrado que funciona de forma eficaz, por eso hemos pasado del 35% al 0,16% de incremento medio.

El presidente del PP, Pablo Casado, ha afirmado esta mañana en una entrevista a Onda Cero, que el PP ha decidido no apoyar la prórroga del estado de alarma. “A día de hoy no podemos apoyarlo” porque “no tiene ningún sentido hacerlo”, ha señalado. Según el líder del PP, “el estado de alarma era necesario para no colapsar las UCI”, pero ahora, entrados en la etapa de transición, este estado “ya no es compatible con la fase de desescalada”.

Salvador Illa ha afirmado que «la desescalada es una fase muy compleja y es imprescindible seguir disponiendo del estado de alarma. Además de contar con un amplio respaldo ciudadano, como ministro de Sanidad les digo que es mejor no hacer experimentos que nos pueden llevar al caos”.

Illa ha explicado que “el plan de transición incluye la necesidad de disponer de capacidades reforzadas en asistencia sanitaria, una vigilancia epidemiológica, identificación precoz de nuevos casos. Va a ser necesario reforzar los servicios de atención primaria y todos los sistemas de información. Esta tarde, en la reunión del consejo territorial valoremos la nueva estrategia con los consejeros autonómicos”.