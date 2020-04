España supera los 100.000 curados y la cifra de muertes diarias sube hasta 331

España ha registrado en las últimas 24 horas, 331 muertes más por coronavirus, tras bajar de las 300 por primera vez en un mes este domingo. Según el Ministerio de Sanidad, se han producido en total 23.521 fallecimientos.

Por otro lado, se han confirmado en las últimas horas 1831 positivos en pruebas PCR, elevándose la cifra total a 209.465 contagiados. Desde este domingo el Gobierno solo cuenta los casos diagnosticados por PCR, no los positivos en test de anticuerpos.

Los casos que han precisado hospitalización en todo el país han ascendido a 114.081 y las personas que han permanecido en la UCI a 10.289. Además, hoy se han superado los 100.000 curados, siendo el total de 100.875 personas que han superado la enfermedad. En el último día se han curado 2.144 personas.

Hay que tener en cuenta que los fines de semana se producen retrasos en las notificaciones de las comunidades autónomas, lo que provoca que las cifras sean menores los domingo y lunes y exista un repunte en el balance de los martes.

Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Emergencias Sanitarias del Ministerio, ha afirmado este lunes que «la evolución de la epidemia en cuanto al número de los casos es muy favorable», resume Simón.

Simón, sobre las salidas de los niños, ha advertido que «ahora es cuando uno tiene que demostrar la responsabilidad personal y familiar para garantizar que esa apertura progresiva que vamos a ir teniendo no se convierta en un riesgo para la población». Simón ha explicado que un paso atrás podría ser «mucho más duro que lo que hemos vivido hasta ahora» y cree que «hay que hacer un esfuerzo por garantizar la corresponsabilidad de estas medidas». «Si la evolución de la epidemia no va como debe porque no se respetan las indicaciones, la fase de transición llegará más tarde o será más lenta de lo que a todos nos gustaría», ha dicho.