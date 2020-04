Chaparrón de críticas al Gobierno por permitir a los niños acudir a supermercados

Aluvión de críticas el que está recibiendo el Gobierno por su última medida sobre le levantamiento de medidas para los niños. Después de que Pedro Sánchez rebajase tensiones en su última comparecencia adelantando que se levantarían restricciones para los más pequeños, la ministra portavoz, María Jesús Montero, ha comunicado este martes que los niños no podrán dar paseos, sino acompañar a los adultos a las actividades permitidas como ir a los supermercados, quioscos de prensa o farmacias. La decisión ha desencadenado la crítica de numerosos partidos, tanto de izquierdas como de derechas.

La rueda de prensa de Montero ha sentado como un jarro de agua fría. Altos cargos del Gobierno habían declarado en las horas anteriores sobre esta media de desconfinamiento para los más jóvenes. El ministro de Consumo, Alberto Garzón, explicaba en una entrevista en La Sexta lo siguiente: «El comité científico ha establecido, si no ha cambiado en los últimos minutos, que serán los menores de 14 años los que podrán salir de casa. Se permite porque la información que va llegando del virus indica que no hay riesgo adicional el poder sacar a los niños y niños. Lo principal es preservar la salud pública».

En la misma idea se mostraba la ministra de Educación, Isabel Celaá en una entrevista en RTVE: «Estamos hablando de niños acompañados por un mayor que, obviamente, tengan cuidado esmerado para que no vayan a parques públicos, será un paseo corto». Para sopresa de todos, unas horas más tarde Montero especificaba que esos paseos tendrían que ser a las actividades permitidas a los adultos, es decir, realizar la compra o ir a la farmacia.

Los grupos políticos coinciden en que permitir a los pequeños acudir a los supermercados no es una buena idea, máxime siendo estas zonas las de mayor concentración de personas. “Llevo 10 días pidiendo que los niños puedan salir tras un mes confinados, pero no para ir con sus padres a establecimientos concurridos con riesgo de contagio. Pido al Gobierno, también como padre de dos pequeños, que rectifique y les permita dar paseos cortos por zonas abiertas”, ha compartido el líder del PP, Pablo Casado, en su cuenta de Twitter. En el mismo sentido se ha mostrado la máxima representante de Ciudadanos, Inés Arrimadas: “Se debe empezar a permitir la salida de los niños de casa, pero para dar paseos limitados, al aire libre y en el entorno del domicilio, no para ir a supermercados y otros posibles lugares de contagio. El Gobierno debe corregirlo y no tomar medidas así improvisando y sin consenso”.

Llevo 10 días pidiendo que los niños puedan salir tras un mes confinados pero no para ir con sus padres a establecimientos concurridos y con riesgo de contagio. Pido al Gobierno, también como padre de dos pequeños, que rectifique y les permita dar paseos cortos por zonas abiertas — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) April 21, 2020

Pero no solo desde los partidos de la derecha, sino también desde la izquierda. El propio Íñigo Errejón, líder de Más País, ha pedido una rectificación: “El objetivo era que los niños y niñas salieran a la calle y pudieran pasear, no solo a espacios cerrados donde hay más riesgo de contagio. El Gobierno debería rectificar”. También muy crítica se ha mostrado la la líder de Podemos en Andalucía, Teresa Rodríguez.“Una vuelta al edificio. Recorrer dos calles. No pedimos más. Lo digo como madre. El supermercado es el sitio a donde no hay que llevar a un niño. Necesitan aire y luz”, ha opinado en la misma línea la líder de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez.