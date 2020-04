La cifra de muertes diarias en España registra un leve repunte hasta los 430 fallecidos

La cifra de fallecidos diarios en España sube hasta 430, lo que supone un ligero incremento de fallecimientos respecto al dato de este lunes, cuando se registraron 399. Según el último balance de Sanidad, Las muertes desde el inicio de la emergencia sanitaria han ascendido a 21.282. Por otro lado, el número de contagiados suma ya 204.178, con 3.968 nuevos contagios en el último día.



En la cifra de contagiados no están incluidas las personas asintomáticas a las que se les ha hecho test y que no tenían síntomas en el momento de diagnóstico, solo los positivos que han desarrollado la enfermedad. Si se me suman estos datos, las personas que han dado positivo son 205.602. Por otro lado, las personas que han superado la enfermedad son ya 82.514. Hay que tener en cuenta que los fines de semana se producen retrasos en las comunicaciones por parte de las comunidades, y eso provoca un repunte en los datos del martes.

Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Emergencias Sanitarias del Ministerio, ha explicado este martes que el incremento de casos confirmados es del 2%. «Solo tres comunidades tienen incremento por encima. Progresivamente se irán proponiendo medidas que nos llevarán despacito a la normalidad en cuanto a la movilidad. Los cambios en movilidad deben ir acompañados por la observación de las medidas de protección durante unas cuantas semanas”, ha dicho.

Sobre esta desescalada, Simón ha afirmado que “los criterios y las formas para la transición deben ser similares. Hay comunidades o provincias en las que los riesgos de transmisión son nulos o cercanos. El problema en la península es que los territorios están el uno cerca del otro y también hay que tomar en cuenta la movilidad», ha dicho. «Las medidas tienen que ser homogéneas. Se pueden dar paradojas. Aunque la inmunidad sea un parámetro sobre el que basarse por el cambio, es complicado, los niveles deberían ser muy altos. No esperamos que sea tan alto como para ser el único valor. Son decisiones que hay que tomar con mucho cuidado. Estamos trabajando en todos los conceptos y haremos las propuestas más adecuadas”, ha concluido Simón.

Sobre el dato de pruebas PCR, Fernando Simón ha aclarado que “no es una información fácil de obtener. Tenemos que refinar. El número de pruebas PCR no es igual al número de pacientes diagnosticados. En las últimas semanas se han ido estableciendo mecanismos para dar esta información de forma agregada, que, además, se está trabajando por otras fuentes. Cuando se tenga garantía suficiente, se dispondrá de los datos abiertamiente”.