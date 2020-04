El estado de alarma seguirá hasta el 9 de mayo, pero con medidas de «desconfinamiento» para los más pequeños

Sánchez ha anunciado en rueda de prensa este sábado que pedirá la continuación del estado de alarma hasta el 9 de mayo, este incluido, pero también la aplicación desde el 27 de abril de medidas de «desconfinamiento» de los más pequeños.

El presidente del Gobierno ha comparecido cuando se cumplen cinco semanas de confinamiento en España, señalando lo que se ha logrado con las medidas de confinamiento hasta ahora llevadas a cabo. Mientras que al inicio de la pandemia cada persona contagiaba a más de tres, ahora lo hace a menos de una, es el dato positivo en torno a la expansión de la pandemia.

«Hemos conseguido lo más duro», ha añadido, pero los logros son «insuficientes» y «frágiles», ante lo que ha anunciado su decisión de proponer a los presidentes de las CCAA y al Congreso de los Diputados la extensión del estado de alarma 15 días más, hasta el 9 de mayo, este inclusive.

No será, sin embargo, el mismo estado de alarma que se vivía hasta ahora y que continuará hasta el 26 de abril. Aunque hasta ahora no se podía comenzar la desescalada, al no haberse alcanzado por el momento los seis objetivos planteados por la OMS, sí se podrá comenzar una batería de medidas a partir del 27 de abril con las que se tratará de «aliviar los efectos del confinamiento en los más pequeños» y ha señalado los nuevos 15 días cuya aprobación pedirá a partir de mañana de «estados de alarma», en plural, ya que se irán adaptando a la evolución positiva de la pandemia en el país.

Esta desescalada que comenzará por los más pequeños se producirá, según ha confirmado el presidente, de forma diferente según la región, aunque estas diferencias no serán necesariamente por CCAA, sino por zonas de afección del virus.