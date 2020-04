Pedro Duque confirma que habrá un candidato a vacuna «la semana que viene»

El ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, ha comparecido este viernes en rueda de prensa. Duque ha informado «existe la posibilidad de que los laboratorios españoles encuentren la primera vacuna» contra el coronavirus.

A preguntas de varios periodistas sobre los posibles candidatos a vacunas, el ministro ha asegurado que recientemente estuvo visitando el CNB, parte del organismo CSIC y «es uno de los centros más avanzados en el descubrimiento de vacunas». Uno de sus grupos, ha dicho, está trabajando «a punto de lograr un hito más en la creación de una vacuna».

El ministro ha asegurado que también estuvo en otro laboratorio donde se busca una vacuna con un método totalmente distinto, donde, ha asegurado, ya vio un candidato a la vacuna: «vimos desarrollos muy avanzados. Me pareció que ahí tenemos ya un candidato a vacuna o, si no, lo tendremos ya la semana que viene». No obstante, también ha querido aclarar que encontrar este candidato no significa encontrar la vacuna definitiva. Duque ha precisado que tener un candidato «significa que empezamos a probarlo y que muy probablemente haya que ir atrás varias veces».

En el mismo sentido, ha explicado «primero hay que probarlo en probeta, luego en un modelo animal y, en esta situación, es posible y ya se ha hecho en varios casos en China y EEUU que se salten algún paso».