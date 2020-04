Desde el FMI alertan de que el coronavirus dejará «las peores consecuencias económicas desde la Gran Depresión»

En un discurso titulado «Combatiendo la crisis: Prioridades para la economía global», la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) ha señalado que se espera la peor recesión desde la Gran Depresión de los años 30 del siglo pasado.

Kristalina Georgieva ha señalado que nos enfrentamos a «una crisis como ninguna otra», en una escala y velocidad de difusión creada por la pandemia a niveles como no se recuerdan en ninguna otra situación similar. «Las medidas de confinamiento, parálisis de actividad y contención desplegadas por todo el planeta están afectando ya a miles de millones de personas», ha remarcado, indicando además la pérdida de vidas que acompaña a la pandemia.

Como directora gerente del FMI ha señalado que la crisis que se espera está rodeada de incertidumbre aún, ya que se desconoce su profundidad y su duración, aunque sus primeros efectos ya son advertibles. Se trata de una recesión global que provocará «las peores consecuencias económicas desde la Gran Depresión», la crisis financiera global que marcó el siglo XX.

We are faced with extraordinary uncertainty about the depth and duration of the crisis. Global growth will turn sharply negative in 2020. We anticipate the worst economic fallout since the Great Depression. https://t.co/fxjh0GVjrS #IMFmeetings #COVID19 pic.twitter.com/PGpROGD1LE

— Kristalina Georgieva (@KGeorgieva) April 9, 2020