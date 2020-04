12.000 sancionados en 24 horas, entre ellos un joven de San Juan de Aznalfarache que se grababa incumpliendo el confinamiento

En las últimas 24 horas a nivel nacional, agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil han detenido a 113 personas y elevado 12.051 propuestas de sanción por infracciones a las normas de confinamiento adoptadas para frenar la pandemia del COVID-19.

En las últimas 24 horas, el número de personas detenidas ha sido de 84, que hacen un total de 1.624 desde que entró en vigor el Real Decreto, un incremento del 5,5 por ciento respecto del día anterior.

Respecto a las sanciones, en las últimas 24 horas se han tramitado 5.678 actas, lo que supone un total de 115.275 desde el comienzo del Estado de Alarma, un incremento del 5,2 por ciento respecto del día anterior.

Respecto al cierre de fronteras interiores con Francia y Portugal, en las últimas 24 horas se han realizado 227 denegaciones de entrada, se han controlado 10.581 vehículos, casi un 50 por ciento más que el día anterior, y se han realizado dos detenciones.

Se ha podido bloquear dos campañas de phishing orientadas a los clientes de entidades bancarias en las que se enviaba un SMS al teléfono móvil indicando que debían pinchar un enlace para volver a activar su cuenta, ya que había sido bloqueada. Tras analizar varios casos, se pudo constatar que las páginas web maliciosas estaban alojadas en servidores que compartían los mismos rangos de direcciones IP, lo que demostraba su explotación por el mismo grupo criminal.

Recientemente se ha sancionado a nueve personas en Mérida que incumplían las medidas de restricción de movimientos simulando una procesión por las calles de la localidad pacense. Siete de ellos iban ataviados con disfraces mientras que los otros dos grababan la escena que, posteriormente, compartieron por las redes sociales. Todos ellos fueron identificados y sancionados.

Y en la localidad sevillana de San Juan de Aznalfarache fue detenido un joven que, con el único e inexplicable motivo de subir videos a su perfil en una conocida red social, se grabó en repetidas ocasiones en la vía pública desobedeciendo el confinamiento. Además, se jactaba de sus acciones y animaba a sus seguidores a seguir su ejemplo, considerándose inmune a una posible respuesta policial.

En esta situación, este miércoles, 39.850 guardias civiles han vuelto a prestar todo tipo de servicios a lo largo del territorio nacional para vigilar el cumplimiento de las medidas implementadas durante el estado de alarma y garantizar el correcto funcionamiento de los servicios esenciales.

Como resultado estos servicios se ha llevado a cabo la identificación de 174.667 personas y la interceptación de 3.090 vehículos, lo que ha dado lugar a la tramitación de 6.373 denuncias, es decir, 3,65 por cada 100 personas controladas, y a la detención de 29 personas.

Lla actividad de todos estos guardias civiles se ha complementado con el empleo de medios aéreos tripulados y no tripulados, helicópteros y drones, lo que nos está permitiendo incrementar notablemente el número de identificaciones realizadas para vigilar que, en esta Semana Santa atípica, no se lleven a cabo desplazamientos a segundas residencias o para realizar otras actividades no permitidas.

Un hombre ha sido detenido en la provincia de Cádiz por dos delitos, uno de desobediencia a los agentes de la autoridad y otro contra la seguridad vial. El hombre trató de huir de un dispositivo de identificación de la Guardia Civil haciendo caso omiso a las indicaciones recibidas y poniendo en peligro tanto su propia vida como la de los agentes y la de otros usuarios de la vía. El detenido ya había sido denunciado anteriormente hasta en siete ocasiones por no cumplir las medidas de confinamiento.

Durante el miércoles se realizaron 1.616 actividades de protección específicas en este ámbito, entre las que me gustaría destacar los 849 contactos telefónicos realizados y los 677 servicios de contra-vigilancia y acompañamiento a las víctimas.