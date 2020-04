España supera a Italia en contagiados y registra un ligero descenso de muertes

España registra el primer ligero retroceso de la semana en el número de muertos. Según los datos de Sanidad, en las últimas 24 horas el coronavirus se ha cobrado la vida de 932 personas, tras el pico de 950 fallecimientos registrado este jueves. En total, han muerto 10.935 personas. Por otro lado, España ha superado a Italia en el número de contagios al alcanzar los 117.710 positivos confirmados de coronavirus, es decir, 7472 más que ayer.

Por otro lado, de los más de 56.000 pacientes que han sido hospitalizados, 6.416 han sido tratados en UCI y 30.513 personas han superado ya la enfermedad.

La doctora María José Sierra, del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, sobre el uso de las UCI de la sanidad privada, ha declarado que «desde la declaración del estado de alarma funcionan como una única red con la pública».

Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Emergencias Sanitarias del Ministerio, ha afirmado que «estamos en una situación de buena dirección. A partir de ahora tenemos que valorar si se pueden ir relajando las medidas. Hasta ahora nos interesaba que no hubiera trasmisión para no saturar las UCI. A partir de ahora tendremos que valorar si mantener esta línea o asegurarnos una forma de contactarnos para que el contagio no se pueda producir».

Simón declarado que «la evolución es optimista. Los datos de nuevos casos se han estabilizado. La tendencia en las UCI señalan que poco a poco se están consiguiendo los objetivos».