Fernando Simón afirma que nos encontramos en el pico y «estamos bajando»

Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Emergencias Sanitarias del Ministerio, que se encuentra aislado en su domicilio después de dar positivo por coronavirus, ha explicado este miércoles que ya nos encontramos en el pico y «estamos bajando». Ahora, «el caballo de batalla está en las UCI y en lograr reducir el número de pacientes graves y fallecidos» y para ello «hay que frenar los nuevos ingresos. Hay que seguir manteniendo la tensión y reducir el riesgo de ingreso en las UCI».

Simón ha dicho que «la evolución de los casos hospitalizados y nuevos ingresos en las UCI va disminuyendo, parece que ya estamos descendiendo».

Sanidad ha confirmado que España registra 9.053 fallecidos y 102.136 contagiados desde el inicio de la crisis sanitaria. Esto es, 7.719 contagios más que en el día de ayer y 864 muertos en las últimas 24 horas, un nuevo máximo diario. Del total de contagiados, 22.647 personas se han recuperado, 3.388 más que este martes, y más de de 51.000 han requerido hospitalización. En las UCI, hay ingresadas en estos momentos 5.872, un incremento del 5% con respecto a este martes.

Fernando Simón ha reconocido que se encuentra «muy bien» y sobre donde se pudo contagiar, ha afirmado que «hay muchas formas de transmitirse de este virus. En el comité, somos personas con mucha actividad en las últimas semanas y esto nos expone al riesgo. Saber dónde nos hemos contagiado no es fácil. Es irrelevante saber si fue en La Moncloa, donde hay mucha gente que no está infectada. El planteamiento no tiene mucha importancia».