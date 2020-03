Carmen Calvo recibe el alta hospitalaria y seguirá el tratamiento en su casa

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha recibido este jueves el alta hospitalaria, aunque deberá mantener el tratamiento por coronavirus en su domicilio.

Así lo ha confirmado ella a través sus redes sociales. «El equipo médico que me ha tratado por Covid-19 considera que su evolución es positiva y no necesita continuar hospitalizada. Seguiré el tratamiento médico en mi domicilio, manteniendo el aislamiento”, ha anunciado.

