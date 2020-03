Fernando Simón: «Si no estamos ya en el pico, estamos muy cerca»

La importante subida de contagios (7937 más que la jornada anterior) y de 738 muertos (3434 en total) de este miércoles hacen que los datos se sitúen cerca del pico. De hecho, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, ha declarado este mediodía: «Con el incremento de casos nuevos, si no estamos ya en el pico, estamos muy cerca. No me atrevería a decir que hemos llegado pero las tendencias no nos indican que vayamos hacia atrás».

Simón ha analizado durante su comparecencia varias gráficas, incidiendo en la estabilización de ingresos y en la cercanía al pico de contagios. «Los incrementos del 20 por ciento variables por comunidades, pero la evolución de la epidemia en la que vamos acercándonos progresivamente al pico, no va parejo con la carga sobre el sistema sanitario en los que una vez que se inician los síntomas se tarda unos días en ir al hospital y posteriormente a UCI, en caso de que se de la circunstancia», ha declarado.

🔴EN DIRECTO

Rueda de prensa de los responsables técnicos y sanitarios tras el Comité de Gestión Técnica del #COVID19.#EsteVirusLoParamosUnidos https://t.co/HCoddRPXca — Salud Pública (@SaludPublicaEs) March 25, 2020

Solo por detrás de Italia

España ya es el segundo país del mundo con más víctimas de coronavirus, solo por detrás de Italia. Según el último balance ofrecido por el Ministerio de Sanidad, España registra ya 3.434 muertes.

De este modo, España adelanta a China, donde se originó la epidemia y que cuenta con 3.287 fallecidos, mientras que Italia, con al menos 6.820, va por delante. España ha registrado 738 fallecimientos en las últimas 24 horas y contabiliza ya 47.610 contagiados en total. Hay 26.960 personas hospitalizadas y 5.367 han recibido el alta

Sobre el uso de las UCIs, Simón ha dicho que «ha sido algo menor respecto a ayer y ha habido importantes variaciones en las comunidades». Cataluña por ejemplo, «ha visto un incremento del 50% en la hospitalización, aunque puede deberse a un retraso en la notificación». Por otro lado, en Madrid ha habido solo un 7% y «no sabemos si hay retraso en la notificación en este cambio de estatus de caso confirmado a hospitalizado», afirma Simón.

.