15 dudas resueltas sobre las vacaciones de trabajo

Con la ayuda de nuestro experto vamos a intentar darte respuesta a las principales dudas que se suelen dar sobre las vacaciones de trabajo. El objetivo de este artículo es resolver las dudas que puedas tener sin tener que solicitar la ayuda de un abogado profesional.

Hay que tener en cuenta que las vacaciones no solo son beneficiosas para el trabajador, sino que se ha demostrado que también son beneficiosas para la empresa. Esto se debe a que el trabajador vuelve a trabajo con las pilas cargadas, lo cual hace que su producción sea superior.

¿Dónde se recoge el derecho a las vacaciones?

Como nos indican desde Bizneo HR Suite México, empresa líder en software de recursos humanos, el derecho a vacaciones está registrado en el Real Decreto 2/2015 del 23 de octubre. Todas las vacaciones están reguladas a través del Estatuto de los Trabajadores. Además de las vacaciones, también se regulan los descansos semanas, fiestas y otros permisos que correspondan al trabajador por trabajar en la empresa.

¿Es importante disfrutar de las vacaciones?

La respuesta es sí. las vacaciones son muy buenas para descansar y para cargar las pilas. Las vacaciones son beneficiosas tanto para el trabajador como para la propia empresa aunque pueda parecer lo contrario. Se ha demostrado que las vacaciones ayudan a reducir los problemas graves de salud del trabajador, a la vez que a la vuelta vuelven con ilusión y producen mucho más.

¿Cuándo se pueden disfrutar las vacaciones?

Las vacaciones se pueden disfrutar en cualquier época del año. Eso sí, fijar las vacaciones no solo depende de una parte, sino que depende de las dos partes afectadas. Es decir, el trabajador se tiene que poner de acuerdo con la empresa.

También hay que dejar claro que si las vacaciones caen con días no laborales, esos días no se computarán como vacaciones de trabajo. Sin olvidar que no es lo mismos disfrutar de días naturales de vacaciones que de días laborales.

¿Cuándo empiezan a generarse las vacaciones de trabajo?

Las vacaciones comienzan a generarse desde el primer día de trabajo o desde el día 1 de enero en el caso de que el trabajador comience el año trabajando para la empresa.

En el caso de que el trabajador se incorpore cuando el año ha avanzado, el mismo tendrá derecho a la parte proporcional de los días que haya trabajado.

¿Cuántos días de vacaciones me pertenecen por ley?

No hay una fecha exacta, debido a que los días de vacaciones suelen depender directamente del convenio. Pero para que nos hagamos a la idea, se estable por ley que el descanso del trabajador no puede ser inferior a los 30 días naturales por año. Recordando que se excluyen los días festivos y los domingos. Esto significa que el trabajador debería tener como mínimo 22 días laborales de vacaciones.

Para poder hacer cálculos fáciles, el trabajador tiene derecho a dos días y medio por cada mes de trabajo. Esto te ayudará a saber cuántos días de vacaciones mínimos te corresponden según el tiempo que lleves trabajando en la empresa.

¿Cuántas vacaciones me corresponden si trabajo media jornada?

Las vacaciones son las mismas para los trabajadores a tiempo completo y para los trabajadores a media jornada. A pesar de que muchas personas tienden a pensar que por trabajar media jornada se tiene derecho a la mitad de las vacaciones, esto no es verdad.

¿Puedo cogerme las vacaciones seguidas?

La respuesta es sí. El trabajador puede disfrutar de las vacaciones seguidas o partidas según lo que necesite y las necesidades de la empresa. Hay empresas que tienen una política en la cual se invita a los trabajadores a coger las vacaciones en un mes determinado porque suele cerrar la empresa. Y otras ofrecen la opción de que los trabajadores cojan las vacaciones partidas para que la producción de la empresa no se paralice.

Como he comentado en otras ocasiones, las vacaciones deben ser pactadas por ambas partes.

¿Caducan las vacaciones de trabajo?

Las vacaciones caducan, normalmente cuando acaba el año. Digo normalmente, porque las vacaciones dependen del convenio y este puede indicar otra cosa, es decir, dar validez durante el siguiente ejercicio durante unos meses.

¿Algunos trabajadores tienen preferencia al coger vacaciones?

La respuesta es no, todos los trabajadores deben ser tratados igual a la hora de coger las vacaciones. No importa si el trabajador lleva un año o varias décadas en la empresa, tiene los mismos derechos.

Otra cosa es que el convenio diga lo contrario o un trabajador determinado necesite coger esos días de vacaciones por cualquier cuestión.

¿Las vacaciones corren estando de baja?

Hay que tener claro que un trabajador no puede disfrutar de las vacaciones si está de baja. Es decir, el trabajador podrá cogerse las vacaciones en el momento de incorporarse a la empresa. Hay empresas que se niegan a dar esos días de vacaciones a los empleados, pero por ley tienen derecho a disfrutarlos, ya que una cosa son vacaciones y otra muy distinta es una baja.

¿La empresa puede denegar las vacaciones a un trabajador?

Como bien sabes, el trabajador tiene derechos a sus vacaciones y estas tienen que ser pactadas con la empresa. La empresa puede denegar esas vacaciones siempre y cuando tenga justificación bajo lo conocido como “necesidades de servicio”.

En este caso las vacaciones pueden estar limitadas por el propio convenio o si un trabajador ha solicitado esos días con antelación, entonces la empresa puede negarse a dárselas y exigir al trabajador que pida otros días para evitar que la empresa pueda quedarse sin producción.

¿Con cuánto tiempo se deben conocer las vacaciones?

Por ley se deben conocer las vacaciones con una antelación de un par de meses. No solo para que el trabajador pueda hacer sus planes, sino también para que la empresa pueda cubrir esos turnos y adaptar la agenda adecuadamente. Eso sí, se recomienda que las vacaciones se presenten por escrito para que haya constancia de ellas y no haya problemas en el futuro.

¿Se puede modificar el calendario de las vacaciones?

Si el calendario de las vacaciones ha sido fijado, lo más común es que esos días no se puedan modificar. Pero siempre hay empresas y convenios que dan más libertad a los trabajadores para que puedan modificar esas fechas. Todo depende de las necesidades de la empresa.

¿Un trabajador puede trabajar con otra empresa en vacaciones?

Se puede trabajar en otra empresa mientras el trabajador está de vacaciones. Lo más recomendable es que no, pero esta opción es posible. Siempre y cuando el convenio no indique lo contrario o se haya firmado una cláusula de exclusividad, en cuyo caso no se podría trabajar en la misma materia.

¿Se pueden cobrar las vacaciones en vez de disfrutarlas?

Las vacaciones son para disfrutarlas y no se pueden abonar. Solo se pagarán las vacaciones si la persona se jubila o es despedida antes de que acabe el año y no ha disfrutado de esos días de vacaciones. Si el trabajador es fijo, tiene la obligación de cogerse esas vacaciones y no pueden ser abonadas.