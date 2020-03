Las redes se movilizan para convocar un botellón en los balcones este viernes

Las redes sociales son uno de los pasatiempos más usados para afrontar la cuarentena. No obstante, también son un instrumento de movilización para realizar acciones multitudinarias. De hecho, en los últimos días se han realizado actos reivindicativos como la cacerolada contra el Rey Felipe VI o campañas de apoyo a los sanitarios con aplausos desde los balcones. No obstante, el último movimiento organizado para este viernes parece haber ido demasiado lejos. Se trata de un botellón nacional cuyo tuit de convocatoria ya suma casi 30.000 me gusta y cerca de 20.000 retuits.

Ha sido el usuario de Twitter El Gripao (@El_Gripao) el que dio pie a esta iniciativa. «TODOS AL BALCÓN CUBATA EN MANO. BOTELLÓN NACIONAL», compartió en sus redes al tiempo que pedía máxima difusión. El tuit, publicado hace dos días, suma varios miles de interacciones.

PROPUESTA SERIA: VIERNES 20 DE MARZO A LAS 22:00 TODOS AL BALCÓN CUBATA EN MANO.

BOTELLÓN NACIONAL. MÁXIMA DIFUSIÓN. — El Gripao (@El_Gripao) March 17, 2020

Pese a que el alcohol no es la mejor alternativa y sí existen otras saludables y divertidas como el deporte en casa o los juegos de mesa, parece que este llamamiento sí ha calado en algunos jóvenes de las redes sociales. Habrá que esperar al viernes a las 22:00 para ver si su éxito también se extiende a la cuarentena real.