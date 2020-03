China envía una donación de 500.000 mascarillas a España

China ha enviado un avión con material de asistencia médica a España. El vehículo ha aterrizado sobre las 15.30 horas en el aeropuerto de Zaragoza.

Según ha confirmado el propio Pedro Sánchez en rueda de prensa, el mismo ha mantenido una conversación telefónica con el presidente chino, Xi Jinping. El mandatario del país asiático le ha asegurado que China hará todo lo posible para proporcionar apoyo y asistencia a España en su combate contra la pandemia.

Arriving today from Shanghai to Zaragoza, Spain – the first donation shipment containing 500,000 face masks & other medical equipment to support the battle in Spain against the coronavirus. Thanks to all who made this happen. Together we can win! #estevirusloparamosentretodos pic.twitter.com/NUZGr07KWf

— Jack Ma Foundation (@foundation_ma) March 17, 2020