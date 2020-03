Qué es el ASNEF y cómo influye en un préstamo

Una de las cosas que más preocupan a las personas que necesitan financiación y están inscritos en ASNEF u otro listado de morosidad es si van a poder obtener el préstamo o en cambio les va a ser imposible acceder a la línea de crédito. En este artículo te vamos a dar toda la información que estás buscando, con el objetivo de que puedas darte cuenta de cuáles serán los pasos que deberás dar para conseguir el dinero que estás buscando a través del préstamo.

¿Qué es ASNEF?

Las siglas de ASNEF significan Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito. El objetivo de esta asociación ha sido siempre el de registrar los informes de impago en una sola base de datos. Esto quiere decir que los bancos pueden consultar este listado y ver rápidamente si una persona tiene deudas y cuál es el importe y concepto de dicha deuda en caso de que exista.

¿Cómo funciona ASNEF?

Para poder registrar a clientes morosos, es requisito fundamental que la empresa esté previamente registrada en el listado. Una empresa que no está inscrita en este listado no podrá registrar a un cliente moroso, de aquí que sea importante estar inscrito para poder presionarle a que pague si no quiere estar presente en ese listado de morosidad.

Una vez que la empresa entra en el registro, necesita cumplir dos requisitos para poder inscribir a una persona en el listado. En primer lugar hay que avisar al cliente de la intención de incluirle en el listado. Desde ese momento, el cliente tiene un total de 30 días para presentar alegaciones o para abonar la deuda. Si en ese periodo de tiempo no se ha dado ningún tipo de respuesta, entonces esa persona pasará a formar parte del largo listado de morosos registrados en ASNEF.

¿Cómo conseguir un crédito estando en ASNEF?

Si estás inscrito en ASNEF y quieres solicitar financiación, entonces tienes que centrarte en los préstamos con ASNEF. Como podemos leer a través de CreditoParticular, experta en préstamos con ASNEF, son un tipo de préstamos que se ofrecen a los clientes que están registrados en ese listado de morosidad. Esto quiere decir que a la hora de comparar, no tienes que buscar préstamos normales, sino que te tienes que centrar en este tipo de financiación para conseguir el dinero que estás buscando.

Dependiendo del préstamo solicitado, el dinero puede ir directo a abonar la deuda y así salir del listado de ASNEF o puede ir dirigido a otros fines. Por supuesto, a la hora de acceder a la línea de crédito, es importante que la deuda registrada sea la menor posible. Cuanto más baja sea, más fácil tendremos acceder al dinero. Recuerda, no es lo mismo estar inscrito por el impago de una factura de telefonía móvil que por el impago de la devolución de otro préstamo.

Una vez que tenemos claros estos conceptos, pasamos a mostrarte los pasos para solicitar un crédito estando en ASNEF de una manera sencilla.

Lo primero que tenemos que hacer es comparar y encontrar la financiación que realmente se adapta a nuestras necesidades.

Cuando hemos encontrado el préstamo que nos interesa, es el momento de mandar la solicitud para que la empresa haga el estudio previo de nuestra situación. Normalmente el tiempo de espera no suele ser largo. Algunas empresas profesionales nos pueden dar la respuesta en unos diez minutos.

Si la respuesta es positiva para nuestros intereses, será el momento de mandar toda la documentación que nos exijan. Dependiendo de la cuantía de dinero que estemos solicitando, la documentación podrá ser mayor o menor. En ese momento la empresa hará un análisis más profundo del perfil económico de la persona y será el momento en el cual comunicará si esa persona es apta o no para el préstamo.

Si todo va por buen camino, el interesado recibe la respuesta donde se le informa del préstamo al cual puede acceder, interés y demás condiciones. Es importante leer todo de manera detallada para tener la certeza de que realmente es lo que estamos buscando. Si todo nos parece correcto, entonces será el momento de realizar la firma y formalización del préstamo. Si el importe es pequeño, normalmente se puede hacer cómodamente por internet con unas pequeñas firmas. En cambio, si el importe es grande, entonces hay que acudir a un notario para formalizar el préstamo.

Hay que tener en cuenta que una vez firmado el préstamo, el cliente se compromete a pagar a tiempo las cuotas mensuales pactadas. El retraso del pago de las mensualidades provocará que esa cuota se acompañe de más intereses, por lo que no interesa atrasarse en los pagos si no se quiere pagar más dinero.

¿Cómo influye estar en ASNEF al solicitar un préstamo?

Estar en ASNEF a la hora de solicitar financiación afectará de manera negativa a la hora de acceder a la financiación.

Todas las empresas acuden a este listado cuando un cliente le solicita financiación. Lo más común es que la gran mayoría de bancos o empresas de financiación si el cliente está registrado en ASNEF rechacen la petición del cliente.

En el caso de que una entidad financiera acepte la solicitud del préstamo, seguramente será a cambio de unas condiciones más agresivas. Es decir, como el cliente tiene mayor probabilidad de impago, la empresa le exigirá un interés más elevado y unas mayores comisiones, es decir, normalmente estar en ASNEF es asumir una financiación más cara.

El importe de la deuda también va ligado al acceso del crédito. Cuanto mayor sea el importe adeudado, menor será la probabilidad de conseguir el dinero que necesitamos.

Muchas empresas deniegan el crédito si el dinero va destinado a hacer frente el pago pendiente.

Como puedes ver, estar en ASNEF hace que conseguir dinero sea más complicado. Por este motivo te recomiendo pagar y así solicitar la financiación sin estar inscrito para tener más opciones de conseguir el dinero que estamos buscando.