Implantes de barba: cómo conseguir la barba perfecta con este retoque masculino

La barba cada vez está más de moda. Esto se puede ver fácilmente en el número de barberías que se están abriendo por todas las ciudades. La barba está de moda y todo el mundo quiere disfrutar de una barba perfecta para poder lucir un look más moderno. Pero por desgracia esto no es posible, debido a que no todo el mundo tiene una barba adecuada para que sea bonita. Pero esto ya no es un problema, gracias a que existen los implantes de barba, los cuales hacen que el look sea el deseado con un sencillo implante.

Hay que tener en cuenta que no hay un perfil de barba definido, sino que cada hombre tiene que encontrar el estilo que mejor encaja con su personalidad y sobre todo con un perfil de cara para conseguir la elegancia que se busca con ella. Para hacernos a la idea, hay muchos tipos de barbas, espesores, colores… lo que si se ha demostrado es que si se consigue una barba adecuada, un hombre puede parecer mucho más atractivo para una mujer. De aquí que cada vez más hombres apuesten por la modalidad de dejarse barba.

Eso sí, si te dejas barba es importante tener la certeza de que te la cuidas. Dejarse barba no es sinónimos de dejarnos de afeitar durante unos días, sino que es sinónimo de elegancia, es decir, hay que cuidarla para conseguir el aspecto que realmente queremos conseguir.

¿No tengo una barba poblada, que hago?

Ahora que ya conocemos que a todos los hombres les queda muy bien la barba y sobre todo que está de moda, es el momento de poner solución a los hombres que no tienen una barba poblada y en consecuencia no pueden lucir un look elegante.

Para conseguir repoblar las zonas de la barba pobres o con calvas lo mejor que podemos hacer es apostar por el implante de barba a través de pequeños micro enjertos. Como nos comentan desde la clínica profesional en trasplantes de barba Dr. Emrah Cinik, hay que tener en cuenta el trasplante de barba no es doloroso, es rápido y en poco tiempo se puede lucir una barba bonita y natural.

Hay que tener en cuenta que las técnicas han evolucionado de manera importante, lo que quiere decir que los resultados son mucho más eficaces que hace unos años. Actualmente se usan dos técnicas dependiendo de las necesidades de cada hombre. Como nos comentan desde la clínica a la cual hemos solicitado información, el método FUE es la técnica más usada en las personas que necesitan un trasplante importante para cubrir la zona de la barba. En cambio, si el hombre tiene pequeñas calvas y en consecuencia necesita pequeñas cantidades cabello para cubrir la zona de la barba, entonces lo más común suele ser apostar por la técnica FUSS. Pero tranquilo, cuando acudas a la clínica profesional, el experto te examinará y te indicará cual es la mejor opción según tus intereses.

Las técnicas mencionadas anteriormente se usaban como injertos capilares, pero la técnica ha evolucionado y ya permite usarse en diferentes partes como la barba, bigote, patillas, cejas… esto hace que cada vez más personas se quieran someter a este tipo de tratamiento para poder lucir una bonita barba y así gustar más a las mujeres.

¿Son seguros los implantes de barba?

La respuesta es sí, siempre y cuando te sometas a este tipo de tratamiento en una clínica profesional. No cometas el error de no acudir a una clínica que no sea profesional o podrás sufrir dolor y sobre todo podrás sufrir problemas sanitarios.

Actualmente te puedes someter a este tratamiento en nuestro país, pero si realmente quieres ponerte en manos de profesionales y además quieres que el trasplante de barba te salga a un precio más competitivo, lo mejor que puedes hacer es viajar a Turquía. En este país podrás encontrar las mejores clínicas y conseguir así una barba perfecta a cambio de un precio mucho más competitivo. Recuerda, ese país es muy barato, por lo que el coste final será mucho más barato que si te sometes al tratamiento aquí.

Por otra parte, la clínica a la cual hemos consultado nos ha comentado que en España no es muy común someterse a este tipo de tratamientos por desconocimiento o miedo. Pero los hombres de otros países como EEUU, Alemania… ya se han dado cuenta de que este tipo de tratamiento es muy barato y no presenta ningún riesgo, de aquí que cada vez más hombres quieran disfrutar del implante en la barba o en la zona del bigote.

Si te afeitas porque no puedes dejarte barba y tienes la sensación de tener un aspecto infantil cuando te afeitas completamente, lo mejor es que tomes medidas. Te recomiendo evaluar la opción de acudir a una clínica especial para someterte a un implante de barba adecuado a tus necesidades. No sufrirás dolor y la barba la natural la podrás disfrutar en muy poco tiempo. Recuerda, los injertos serán propios, es decir, no sufrirás ningún rechazo.

A la hora de someterse a este tipo de tratamientos es importante recordar que en la barba solo contamos con un pelo en cada unidad folicular. Esto hace que el precio sea más barato ya que se necesitan injertar menos pelos. Para que te hagas a la idea, una intervención a través de la técnica FUE suele durar una hora o incluso menos, mientras que si necesitas más pelo, entonces tendrás que usar la técnica FUSS, la cual hará que la intervención dure algunas horas. Todo dependerá de las necesidades de cada persona, pero te puedo asegurar que no te enterarás y la intervención no pondrá en juego tu salud.

Y como nos comentan desde la clínica profesional, el postoperatorio no tiene ninguna dificultad. Como mucho se pueden sufrir pequeñas rojeces o algo de irritación en la zona tratada que desaparecerá a las pocas horas o días tras el tratamiento. Y según vaya creciendo el pelo de la barba, podrás ver como los resultados serán totalmente naturales, es decir, nadie se dará cuenta de que te has puesto barba. En cuanto al precio, el mismo dependerá directamente del tipo de intervención que cada persona necesite. Pero recuerda, en Turquía están los mejores profesionales y precios, tenlo en cuenta si quieres lucir una barba perfecta. Y por supuesto, una vez realizado el trasplante luego te la tendrás que cuidar para que el aspecto sea bonito y elegante según tus características físicas.