Muere Kobe Bryant en un accidente de helicóptero

Kobe Bryant ha fallecido este domingo tras sufrir un accidente de helicóptero en Calabasas, California.

El mundo del deporte queda conmocionado hoy por la trágica noticia, tras la pérdida del legendario deportista. Según ha adelantado la web TMZ, junto al jugador de Los Angeles Lakers han fallecido cuatro personas más.

Bryant, de 41 años, estaba retirado de las canchas desde 2016. Considerado uno de los mejores jugadores de la historia de la NBA, fue integrante hasta en 18 ocasiones del equipo All Star, Draft de 1996 y obtuvo cinco anillos de campeón, dos premios MVP de las Finales de la NBA y un MVP de la liga en 2008. Llegó a jugar 20 temporadas de liga.

Por el momento se investigan las causas del suceso que ha acabado con la vida de una leyenda.

Deputies on scene with @LACOFD regarding aircraft crash. https://t.co/o2xkFluzQm pic.twitter.com/BPGfKS6nFt

— LASD Lost Hills Stn. (@LHSLASD) January 26, 2020