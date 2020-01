Lotería del Niño sin grandes premios en Sevilla

El tradicional sorteo de la Lotería del Niño ya tiene ganadores, aunque ninguno de los premios gordos ha caído en Sevilla.

Los regalos del día de Reyes no son lo mismo sin el sorteo del Niño, que ofrece la posibilidad de dar una vuelta de tuerca a la ilusión de este día. El de este 2020 no ha dejado, sin embargo, grandes sorpresas en Andalucía. Los tres primeros premios no han dejado más huella en la Comunidad que los 45 décimos vendidos en Adra, Almería, y otro más en Málaga.

Resultados

El primer premio es para el 57342, con 2.000.000 de euros a la serie y 200.000 al billete.

El segundo premio es para el 21816, con 750.000 euros a la serie, 75.000 por décimo.

El tercer premio es para el 26706, con 250.000 euros a la serie, 25.000 por décimo.

El 1867 y el 5343 reciben 3.500 euros a la serie, 350 al décimo, mientras que los números que acaben en estas tres cifras: 967, 980, 158, 702, 851, 660, 618, 002, 967, 141, 934, 992, 918 y 888, reciben 1.000 euros a la serie, 100 al décimo. Los acabados en 03, 40, 71, 69 y 25 reciben 400 euros a la serie, 40 al décimo.

Los reintegros son para el 2, el 0 y el 7, con 200 euros a la serie y 20 al décimo.