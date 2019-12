Pilar Gutiérrez en ‘Ven a cenar conmigo’: «¿Te viene de ser andaluz o de ser gay? Porque los gays sois muy agresivos»

El programa ‘Ven a cenar conmigo’ ha dejado una de las escenas más racistas, homófobas y lamentables de este 2019 en televisión. En el programa de Cuatro, varios famosos celebran veladas en sus casas donde invitan a cenar a los comensales. En uno de los programas emitidos, «la mujer más franquista de España», Pilar González, faltó al islam e insultó a Andalucía. «¿Ser agresivo te viene de ser gay o andaluz?», llegó a comentar.

Pilar Gurtiérrez es hija de Joaquín Gutiérrez Cano, director Ejecutivo del Banco Mundial en el franquismo y exministro de Planificación del Desarrollo en 1974. Tras el anuncio de la exhumación de los restos de Franco, Gutiérrez apareció en varios programas de televisión en contra de esta decisión.

En el programa, la discusión comenzó cuando la mujer preguntó al cantante Omar Montes sobre sus orígenes. «¿Sois muy tradicionales los árabes, no?», le comentó. Montes, intentando evadir la situación y con tono de humor le respondió: «Yo soy más moderno, yo soy gitano moro. Ya no hace falta ir poniéndose el burka».

Gutiérrez intentó seguir metiendo el dedo en la llaga. De esta manera, la mujer más franquista de España, tal y como se define ella, apuntó que el Corán anima a «matar a los infieles»: «Mira en Siria todo lo que han hecho, se ha cargado a todos los infieles», recriminó. Finalmente, Montes expulsó a la comensal de su casa tras apuntarle: «Estás faltando el respeto a mis orígenes y a mi pueblo. No puedes juzgar a todos los musulmanes por igual».

Ataques homófobos y racistas

Pilar Gutiérrez también tuvo otro choque con Pepe, uno de los concursantes anónimos. Este comenzó a hablar en inglés en una de las cenas y Gutiérrez explicó que ella había sido profesora del idioma anglosajón. Así lo felicitó por su buen acento pero aprovechó para dejar una frase racista. «Enseñar a los andaluces era dificilísimo», a los andaluces «no les interesa hablar otros idiomas, con el español ya tienen de sobra» explicó.

Como es lógico, el concursante sevillano Pepe se sintió ofendido y le espetó: “No es normal que yo hable y por ser andaluz me digas que no sabemos idiomas. Me ha molestado”. Para colmo, la concursante contestó: “¿Te viene de ser andaluz o de ser gay? Porque los gays sois muy agresivos”, dejando una de las frases más lamentables del 2019.