Emergencia química por el incendio de una planta de disolventes en Barcelona

Cerca de 30 dotaciones de bomberos de la Generalitat de Cataluña trabajan para apagar un gran incendio en una planta de reciclaje de disolventes y residuos industriales en el polígono de Can Buscarons de Baix, en Montornés del Vallés, Barcelona. Protección Civil ha activado el plan de emergencias químicas por el incendio en la planta.

Los Mossos d’Esquadra han evacuado a cerca de 250 trabajadores del polígono industrial y a otras personas que se encuentran a 500 metros alrededor del incendio. Además han informado en sus redes sociales que la carretera de la Roca BV-5001 permanecerá cerrada por el percance.

De la misma forma, Protección Civil ha activado el plan Plaseqcat y ha recomendado a las personas de la zona próxima, de municipios cercanos como Montornès, Montmeló, Martorelles y Vilanova del Vallès, que puedan notar molestias por el humo, que no salgan de casa. También ha solicitado no acercarse a la zona del polígono.

🔴⚠️En relació a incendi industria #Montornès. #ProteccioCivil DEMANA

✅ Confinament (tancar-se en edifici i tancar finestres/portes) #Montornès #Montmeló #Martorelles #VilanovadelVallès

✅ Si fora d'aquesta zona hi ha fum, confineu-vos

✅ No us desplaceu a la zona

RT si us plau pic.twitter.com/TLi0Jn8Dmn

— Protecció civil (@emergenciescat) December 11, 2019