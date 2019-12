La Constitución Española, a ritmo de reggaetón para aprobar las oposiciones

Aldo Narejos ha creado una canción de reggaetón para memorizar el esquema completo de la Carta Magna, materia de examen en la mayoría de las oposiciones.

Hacer breves canciones con materia de estudio, es un recurso nemotécnico utilizado desde hace siglos. Según un estudio hecho por el Instituto Max Planck, la letra de las canciones tiene su propia sección de almacenamiento en el cerebro humano, es algo así como montar en bici, conducir o nadar, que una vez aprendido, se retiene en el cerebro y es muy difícil de olvidar.

Desde Opositores.net han querido aprovechar el 41 aniversario de la Constitución de 1978, para obsequiar a todos los opositores españoles con una canción, elaborada especialmente para memorizar el esquema completo de la Carta Magna, que es materia de examen en la práctica totalidad de los procesos selectivos de oposiciones en España.

De la mano de Canciona, y con el talento incuestionable de Aldo Narejos, han creado «la canción de la Constitución Española» que resume en un solo single de menos de tres minutos, toda la estructura básica de la norma suprema del ordenamiento jurídico español, para favorecer el apredizaje de la estructura del temario y facilitar su desarrollo.

Narejos, autor de la canción, explica que «desde que me propusieron transformar la carta magna en canción la idea me entusiasmó. Mantener el orden de artículos, respetar el contenido y a la vez que fuera una canción pegadiza. ¡Esos son los retos que me gustan! Y obviamente pensé en el reggaetón, ya que es lo más pegadizo que hay en el imaginario musical colectivo… y podemos aprovechar esa cualidad para fijar contenidos en nuestro cerebro, más allá de las ramplonas letras que suelen acompañarlo».

Letra de la canción, Constitución Española de 1978

Muy buenos días querido alumnado,

vamos con la Constitución del 78,

here we go:

La Constitución es un tocho,

la Constitución es un tocho,

la Constitución Española del 78.

31 de octubre,

es aprobada por Las Cortes,

y el 6 de diciembre

se ratifica en referéndum desde entonces,

y el 27 del mismo mes,

la sanciona el mismísimo Rey,

y el 29 se publicó

en el BOE y entro en vigor.

Es un documento con 169 artículos,

un título preliminar, y además 10 títulos.

El título preliminar, es de principios generales,

Título uno, derechos y deberes fundamentales.

Titulo 2 de la Corona,

y el tres de las Cortes Generales,

cuatro del Gobierno y la administración,

y nos quedan sólo seis chavales.

La Constitución es un tocho,

la Constitución es un tocho,

la Constitución Española del 78.

Cinco, relaciones entre cortes generales y gobierno,

Seis, del poder judicial, este documento es eterno.

Siete economía y hacienda,

Ocho organización territorial del estado

y el nueve del Tribunal Constitucional.

De la reforma constitucional, es el último, es el diez,

y nos estés triste porque se ha acabado,

hay un extra para tu avidez:

Cuatro disposiciones adicionales,

nueve disposiciones transitorias,

y una disposición final

justo después de la penúltima derogatoria.

La Constitución es un tocho,

la Constitución es un tocho,

la Constitución Española del 78.

La Constitución es un tocho,

la Constitución es un tocho,

la Constitución Española del 78.

Concentración,

venga a estudiar,

cuando acabe la canción,

vuelta a empezar.