Cinco consejos nutricionales para sobrevivir a las Navidades

Con la llegada de las navidades llegan también las cenas y comidas de trabajo, las celebraciones familiares, el champán, los turrones, los polvorones, los roscones… Estas (irresistibles) tentaciones que se empeñan en tirar por la borda casi un año de ‘operación bikini’. ¿Cómo convivir con ellas?

Laura Gallardos, nutricionista y dietista del hotel Barceló Montecastillo, revela las cinco reglas de oro para que no pierdas la figura sin renunciar a tu vida social.

«¡Un vino, por favor!»

Está claro que el consumo de alcohol en estas fechas aumenta, y resulta muy difícil decir que no a una copa de vino o a una cerveza, pero tenemos que tener en cuenta que el alcohol deshidrata nuestro cuerpo “y por tanto hay que intercalar bebidas alcohólicas con agua. No obstante, lo más importante es la cantidad total consumida. Son muchos o varios días de fiesta y hay que ser conscientes que el alcohol son calorías vacías y por tanto, facilita el aumento de nuestros depósitos de grasa, así que si no quieres que esta aumente al final de las fiestas, vigila este consejo. Recuerda, hidratación con agua y tu organismo lo agradecerá al día siguiente”.

«No te olvides de desayunar y merendar»

Una de las claves para no llegar caninos a las comidas o cenas de navidad es hacer previamente una comida ligera pero saciante y saludable que podemos acompañar por ejemplo con una infusión para llenarnos más. Una pieza de fruta, un yogur o un puñado de frutos secos son opciones aptas que nos ayudarán a no llegar con un hambre voraz a la cena y que nos permitirán no comer en exceso. Es importante también que nos hidratemos y bebamos agua antes de empezar a comer, pues esto también nos saciará y calmará nuestro apetito y nuestras ganas de probar todo lo que haya en la mesa.

«Que los entrantes no te impidan llegar al plato principal»

Normalmente en las cenas de navidad con amigos, familia o compañeros de trabajo es muy habitual pedir un menú cerrado de navidad con entrantes, plato principal, postre y bebidas. Nuestro consejo es que te centres en tu plato principal y no te detengas en los entrantes Siempre suele haber pescado entre las opciones, una opción buenísima para no perder la línea en las navidades. Los beneficios de ingerirlo son muchos a nivel cardiovascular y para la salud en general, “son ricos en proteínas, vitaminas y minerales, pero además son una importante fuente de omega-3”. Calamares, mejillones, gambas, langostinos, salmón, rodaballo, lenguado… “todos los pescados y mariscos son bienvenidos, eso sí: a la plancha, al horno o al vapor, nada de fritos”.

«Los dulces navideños solo en los días festivos»

Los turrones, polvorones, roscones…son una tentación difícil de resistir, sobre todo cuando en la sobremesa tenemos que enfrentarnos a la bandeja de turrones y polvorones. Lo mejor que podemos hacer es limitar el consumo de estos dulces a los días festivos, donde podremos degustarlo con cierta moderación, siendo conscientes de lo que estamos comiendo. “Tomarte un trozo de turrón no va a hacer que pierdas todo lo que has trabajado durante el año, pero siempre que puedas sustituye estos dulces por otra opción más saludable como la fruta. Puedes hacer unas brochetas de frutas bañadas en chocolate puro acompañadas de frutos secos como las almendras o las nueces para quitarte el antojo de dulce”.

¡Que no te pueda la pereza en navidades!

Durante estos días, es importante seguir con la rutina de ejercicio (30 minutos al día de movimiento como mínimo) o incluso ampliarla con algún paseo o una carrera extra, y llevar un plan de comidas normal salvo en las fechas señaladas. Diciembre es un mes lleno de festivos por lo que es la oportunidad perfecta para aprovechar una hora al día y practicar cualquier tipo de ejercicio físico. Puedes apuntarte a carreras populares o dedicarle tiempo a actividades que solo se pueden hacer en invierno como el esquí, el snowboard o el patinaje sobre hielo.