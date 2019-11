Así ha comenzado la campaña electoral

La campaña electoral de cara al 10N ya ha dado comienzo, teniendo como protagonista de su inauguración a Sevilla, que ha acogido los primeros mítines de PSOE, PP y Más País. Así han sido los primeros actos de la campaña.

Pedro Sanchez abrió ayer jueves la campaña del PSOE en Pino Montano, una zona tradicional de voto a su formación. Con el polideportivo lleno, y acompañado de Susana Díaz, animó al voto frente a la abstención que, según las encuestas, puede ser una de las tendencias más fuertes este 10N. La subida del Salario Mínimo Interprofesional, la reforma laboral y el bloqueo en la formación de gobierno, del que Sánchez ha culpado a la derecha, han protagonizado también el acto en Sevilla.

Pablo Casado también abrió en Sevilla, concretamente en la Cartuja, junto al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. El «bloqueo» de España, el medioambiente, la crisis «que ya acecha» o el «desafío territorial» han sido algunos de los puntos clave de los primeros actos del PP.

España está bloqueada porque ha querido Sánchez, solo se desbloqueó cuando le hicieron dimitir. Ha traicionado a todos, no ha sido capaz de pactar con nadie… y no va a conseguir en noviembre lo que no ha logrado desde abril. No merece la confianza para intentarlo de nuevo. pic.twitter.com/bNzM8by0ij

