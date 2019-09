Íñigo Errejón confirma que se presentará a las generales

Íñigo Errejón será el candidato de Más Madrid para las próximas elecciones del 10 de noviembre. El cofundador de Podemos aparece en el panorama político nacional y propone un nuevo escenario a la izquierda tras el fracaso de la coalición entre PSOE y Unidas Podemos.

No obstante, a la formación aún le queda definir las listas y en plantear en qué territorios se presentará. Según ha adelantado eldiario.es, solo concurrirá en las circunscripciones que repartan más de siete diputados.

Las bases de Más Madrid han sido convocadas en la sede de UGT en Madrid y han decidido que Errejón sea el número uno. En su entrada, el dirigente ha sido recibido bajo cánticos de «Más País». En su comparecencia en el acto, Errejón ha querido a hacer alusión al motivo que le lleva a su partido a concurrir a estas nuevas generales, destacando que “el problema ha sido la incapacidad de llegar a un acuerdo. Primero el país, y después las siglas: que a nadie le quepa la menor duda».

«Hay una gran mayoría que no nos es ajena, una mayoría de familiares, compañeros de trabajo, hay que poner el país por delante de los partidos políticos. Sé que no es lo más cómodo, no es lo más fácil, que uno es responsable de lo que hace y también de lo que no hace, en los partidos viejos hay que mirar antes por los intereses de las siglas que por los del país. Dije que no iba a estar en política, he venido a hacer política. Os agradezco la confianza y estoy dispuesto a encabezar una candidatura que garantice un gobierno progresista en las elecciones del 10 de noviembre», ha dicho comentado el propio Errejón.