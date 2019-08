¿Cuervo o conejo? Nueva ilusión óptica que divide a las redes

Las ilusiones ópticas se han puesto de moda en las redes en los últimos años. Desde colores que no quedan claros hasta formas y animales. La última en viralizarse ha sido el ‘conejocuervo’.

Twitter ha estallado al ver un vídeo compartido por Dan Quintana. En las imágenes se puede ver al joven acariciando lo que al principio parece un cuervo, al menos hasta que lees el texto que acompaña la grabación: «A los conejos les encanta que les acaricien la nariz». El desconcierto de los tuiteros ha generado más de 10.000 retuits, 40.000 likes y 70.000 comentarios.

Rabbits love getting stroked on their nose pic.twitter.com/aYOZGAY6kP

— Dan Quintana 🐰 (@dsquintana) August 18, 2019