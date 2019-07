Pablo Iglesias renuncia a entrar en el Gobierno de Sánchez para facilitar la coalición con Podemos

Pablo Iglesias renuncia a formar parte del Consejo de Ministros tras las negociaciones con el PSOE de Pedro Sánchez. El líder de Podemos ofrece ahora a Sánchez negociar el programa y los equipos de un Gobierno de coalición.

El líder de Unidas Podemos ha hecho pública esta decisión en Twitter. «El PSOE dice que el único escollo que evita ese gobierno soy yo. He estado reflexionando en estos días y no voy a ser la excusa para que el PSOE evite ese gobierno de coalición», ha señalado Iglesias.

Será lunes 22 de julio, cuando el candidato socialista afrontará un pleno a las 12.00 horas en el que se decidirá si saldrá investido como presidente. Por la tarde, a las 16.00 horas se retomará la sesión con la intervención, «de mayor a menor», de todos los grupos con representación parlamentaria.

No debo ser la excusa del PSOE para que no haya un gobierno de coalición de izquierdas. Estar o no en el Consejo de Ministros no será un problema siempre y cuando no haya más vetos y la presencia de Unidas Podemos en el Gobierno sea proporcional a los votos pic.twitter.com/UcBoukAj7H

