Un motorista decide combatir la ola de calor conduciendo desnudo y lo para la policía

Es lo que ha sucedido en Brandeburgo -Alemania-. Allí, la Policía ha compartido en redes sociales unas fotos surrealistas que muestran a un hombre sobre una moto, con la particularidad de que está completamente desnudo.

Lo único que llevaba puesto el individuo era un casco y unas sandalias. «Sin palabras», han dicho las autoridades en Twitter, lo que ha desatado las risas entre los usuarios. No había infringido ninguna ley de seguridad vial y, pese a que iba en cueros, no podía ser detenido ya que tal y como han explicado conducir sin ropa no es una práctica prohibida.

En Alemania, concretamente en la zona rural de Sauerland el pasado 25 de junio un hombre se desnudó y se coló en la zona de congelados de un supermercado intentando escapar de la ola de calor, según recoge ‘Euronews’. No obstante, fue atrapado por el vendedor y detenido por las autoridades. La ola de calor es una realidad no sólo en España, sino en toda Europa. Ya se están batiendo récords de temperaturas en varios países de la Unión Europea.

Se espera que crezcan aún más en los próximos días. Todo, por la masa de aire cálido que ha llegado con fuerza desde África y que promete un mes de junio histórico en varios puntos de la UE. Esto ha provocado que se vean imágenes de lo más peculiares para zafarse del abrasador calor. Unos optan por meter toda la cabeza en una fuente; otros, por trasladarse a zonas bosquejadas y con mucha sombra para disfrutar de un poco de fresco entre tanto sol. Y otros, directamente, recurren a métodos menos tradicionales, pero quizá sí más efectivos.