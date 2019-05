Google Maps incorpora los avisos de radares de velocidad

La nueva actualización de Google Maps ha incorporado el aviso de radares de velocidad para todos sus usuarios. Si actualizas a su nueva versión, al buscar una ruta en coche, la app automáticamente te señala dónde están los radares de carretera. Aunque la empresa venía realizando prueba desde hace meses, no ha sido hasta la última semana cuando ha ido incorporándolo para todos los usuarios excepto para Iphone y otros dispositivos de Apple.

Funcionade forma automática, no hay que activarlo. Aunque de momento no te señala rutas alternativas sin radares, Google Maps señala con un icono claramente identificable dónde se sitúan los radares de la ruta que has creado para llegar a tu destino.

De la misma forma, Google Maps indicará a viva voz o mediante una notificación visual que te estás aproximando a un radar con tiempo para reducir la velocidad y evitar multas.