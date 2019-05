Un fallo de Google elimina las noticias recientes de los resultados de búsqueda

Desde hace unas horas Google sufre un fallo grave de indexación que impide que el buscador muestre en sus resultados ninguna noticia publicada desde aproximadamente las 14:30 horas de hoy, miércoles 22.

Según ha informado El Independiente, el fallo puede deberse a un bug, un fallo de programación. Aunque se desconocen las circunstancias concretas. El mes pasado Google ya tuvo problemas similares, que causaron pérdidas de datos.

We're currently experiencing indexing issues that may cause stale search results in some cases. We'll update this thread when we can provide more information.

— Google Webmasters (@googlewmc) May 22, 2019