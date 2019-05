Fallece Alfredo Pérez Rubalcaba a los 67 años tras sufrir un infarto cerebral

Alfredo Pérez Rubalcaba ha fallecido a los 67 años hoy viernes, 10 de mayo, tras sufrir el miércoles pasado un ictus. Ya ayer el parte médico informaba de que su estado era de «extrema gravedad».

Rubalcaba, nacido en Solares, Cantabria, llegó a ser secretario general del PSOE. A lo largo de su carrera política fue primero diputado por Cádiz y después ministro de Educación y Ciencia y ministro de la Presidencia y Relaciones con las Cortes en los sucesivos gobiernos de Felipe González. Con José Luis Rodríguez Zapatero ostentó la cartera de Interior y la Vicepresidencia, además de la Portavocía en el Congreso. Este miércoles ingresó en el Hospital Puerta de Hierro Majadahonda, en Madrid, tras sufrir un grave infarto cerebral que, finamente, le ha costado la vida. La capilla ardiente se situará en el Congreso de los Diputados desde las 20:30 horas.

Personalidades como el Rey Felipe VI, Pedro Sánchez, Zapatero, Mariano Rajoy Pablo Casado o Miguel Ángel Revilla se solidarizaron con la familia y le desearon ayer una pronta recuperación. Hoy, tras el fatal desenlace, se han ido sucediendo las condolencias de todos ellos. El Presidente Pedro Sánchez, en concreto, ya ha afirmado que Rubalcaba era un «hombre de Estado y socialista comprometido» y que dedicó «una vida entera» a «servir a su país». Rajoy le ha dedicado un artículo en La Vanguardia titulado ‘Un rival admirable’, en el que ensalza el nivel intelectual, político y personal de Rubalcaba, y PSOE, PP, Ciudadanos y Podemos, por su parte, han suspendido por el momento los actos de campaña para el 26-M. Vox, sin embargo, aunque ha dado el pésame, no suspenderá actos ni acudirá a la capilla ardiente, por considerar que no es su lugar al no haber tenido nunca relación política con Rubalcaba ni su época. El Gobierno ha decretado luto oficial desde las 20:00 horas de este viernes hasta las 12:00 de mañana, sábado.

Sánchez salió ayer de la cumbre informal de líderes europeos en Rumanía una hora y media antes de que terminase para volver a España lo antes posible, a causa de la situación de salud de Rubalcaba. Para ello tuvo que dejar de lado la reunión con varios dignatarios. También ha cancelado sus compromisos de hoy con el Salón del Automóvil en Barcelona.