El CIS otorga al PSOE la mayoría también en las europeas con el 30% del voto

El CIS ha publicado hoy, jueves 9 de mayo, su encuesta preelectoral, en la que se avanzan los posibles resultados de las elecciones del 26 de mayo. Según estos datos el PSOE ganaría las Europeas, aunque el volumen de indecisos podría ser determinante.

Voto directo

El voto directo es la respuesta de los encuestados a la pregunta ¿a quién votará en estas elecciones? Sin calcular las posibilidades que hay de que una u otra candidatura se lleve, por ejemplo, a los indecisos. Según este voto directo el Partido Socialista arrasaría con un 18,7% frente al PP, a quien doblaría en votos, y Unidas Podemos, que obtendrían tan solo un 9,6 y un 7% respectivamente. Por su parte, Vox se quedaría por debajo del 3%, mientras que Ciudadanos caería por debajo de Podemos, a un 5,5%.

El porcentaje de indecisos, casi un 30%, podría ser definitivo a la hora de alcanzar una mayoría sólida. Otro dato llamativo es el más de un 10% de personas que ya ha decidido no votar en estas elecciones.

PP 9,6%

PSOE 18,7%

Unidas Podemos Cambiar Europa (Podemos-IU) 7,0%

Ciudadanos 5,5%

VOX 2,6%

PACMA 0,7%

Junts 0,9%

Coalición por una Europa Solidaria (CEUS) 0,8%

Ahora Repúblicas 3,6%

Otro partido 0,7%

Voto nulo 0,4%

Voto blanco 0,9%

No votará 10,4%

No lo tiene decidido aún 29,0%

N.S. 3,9%

N.C. 5,3%

Estimación de voto CIS

La estimación de voto no es la respuesta directa de los ciudadanos encuestados. Para realizar la estimación, el CIS extrae esa respuesta y la cruza con datos de cómo se han desarrollado los procesos electorales en anteriores ocasiones, añadiendo también las respuestas obtenidas en otras preguntas dirigidas a los indecisos como ¿con qué partido se identifica más? O ¿a qué lado del espectro político se sitúa, izquierda o derecha? Cruzando todos esos datos e incluyendo, por tanto, no solo a los que tienen decidido su voto sino también a quienes no lo saben o no quieren contestar, se lanza la estimación.

En esta ocasión la escala quedaría muy similar tanto en la estimación de voto como en el voto directo, aunque varían los porcentajes. El PSOE conseguiría un porcentaje aproximado del 30% y podría superar los 17 escaños. El PP no sobrepasaría el 20% y estaría entre 11 y 12 escaños.

Respecto a Unidas Podemos, se jugaría con Ciudadanos la tercera posición, que podría adelantarles con hasta un 3%. Podemos bailaría entre el 13 y el 15% y Cs entre el 14 y el 16%. Ambos quedarían empatados a 8 escaños aunque Cs podría llegar a 9. Vox, por su parte, estaría entre el 1 y el 9% y podría alcanzar los 5 escaños.

La principal diferencia entre el voto directo y la estimación de voto sería la subida en los porcentajes de los grandes partidos de casi un 10%, aproximadamente, que correspondería a los ya mencionados indecisos y al voto oculto bajo el «no contesta».