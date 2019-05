Turnos abusivos, cacheos y obligación de mentir sobre los horarios: la denuncia de las redes sobre el Viña Rock

«Para la gente que no sepa cómo funciona el Viña Rock y cómo trata a sus trabajadores». Así comienza la denuncia que un usuario de Instagram ha realizado de las condiciones laborales del staff del conocido festival: turnos abusivos, cacheos y obligación de mentir sobre los horarios. Las redes se han hecho eco de inmediato.

En las stories de este usuario se han sucedido los mensajes de denuncia. «En el correo de información te dicen que vas a currar un máximo de 10/10,5 horas al día. La realidad es que te exigen trabajar tantas horas como le apetezca a tu jefe de barra o a su superior», afirma, y continúa indicando que, una vez en la charla de formación, se les informó de que «quienes no estuvieran dispuestos a trabajar 12-14 horas al día podían decirlo ya y recoger los trastos y marcharse». El usuario continúa: «mi realidad fue la de trabajar 12, 14 y 15 horas los tres días».

Las posibles inspecciones de trabajo son algo de lo que también se habla en la «charla de formación»: «te dicen abiertamente que les mientas, que les digas que tu jornada es de 4 de la tarde a 4 de la noche y que tienes dos horas de descanso». La realidad es, según continúa, que tienen solo 30 minutos para cenar, contando tiempos de desplazamiento. «También te dicen que si no quieres mentir o te vas a poner nervioso», añade, «avises ya y te vayas, que así se ahorran problemas».

El salario es 6 euros la hora, sin plus de nocturnidad u horas extra, señala. De él se extrae el precio de la comida: 7 euros por una comida rápida como kebab, ramen o similar, ya que no te pagan ni la comida, ni mucho menos el viaje. Por lo demás, el control es exhaustivo. Eres grabado «en todo momento» y hay cacheos aleatorios a los que deben someterse cuando les toque. El objetivo, indica, es vigilar que no lleven fichas encima.

Todo ello es tan solo la versión de un trabajador del Viña, parte del Staff y camarero. Sin embargo, su denuncia ha sido trasladada a Twitter y ya ha tenido más de 8.000 retuits. Entre el más de un centenar de respuestas que hay hasta el momento en la publicación se encuentran testimonios de otros trabajadores que dan fe de lo que narra el usuario. «Un día trabajé 17 horas», comparte uno. «100% real», afirma otro, «son unos explotadores». Uno más añade otra denuncia parecida, esta vez sobre la vigilancia exterior del recinto: «son gente sin experiencia alguna en seguridad que deben estar vigilando el tramo que les toca durante 12 horas y sin permiso para ir al baño».

El usuario que realizó la publicación original ha cerrado su mensaje animando a la lucha contra estas condiciones abusivas que, reconoce, no son «una excepción dentro de la contratación y condiciones de trabajo de la mayoría de festivales». El Viña Rock es conocido por ser «alternativo, de izquierdas y distinto al resto», indica, algo que se contradice con la perspectiva de estos trabajadores. «Es una empresa hecha para ganar dinero como cualquier otra, que explota a sus trabajadores como cualquier otra», afirma antes de acusar al festival de «engañar a la gente» a base de marketing.

Por último ha pedido la denuncia masiva de asistentes, artistas y trabajadores para que cambie la situación, porque «no va a cambiar porque la gente deje de ir». El festival, que se ha celebrado en Villarobledo, Albacete, los días 2, 3 y 4 de mayo, ha cerrado su edición de 2019 con un récord de asistencia de 240.000 personas y un «impacto económico» de 22 millones de euros.