La Junta Electoral suspende el debate de Atresmedia por incluir a Vox y excluir a nacionalistas

La Junta Electoral Central (JEC) ha decidido suspender el debate de Atresmedia del próximo 23 de abril. El acto televisivo no podrá celebrarse a menos que se incluya en él al nacionalismo catalán y vasco. Así ha sido la resolución de la Junta Electoral tras los recursos presentados por ERC, PDcAT y PNV, que mostraron su disconformidad por no ser incluidos en el debate televisivo en el que sí estaban citados PSOE, PP, Ciudadanos, Podemos y Vox.

Ante estos recursos, Atresmedia propuso celebrar un segundo debate con los grupos nacionalistas, según ha señalado El País. Aun así, la resolución de la Junta Electoral solo contempla un escenario en el que el debate inicialmente acordado incluya al nacionalismo.

Todo radica en la inclusión de Vox dentro del debate. La JEC ha considerado que no tiene la condición de grupo significativo tras los recursos de Junts per Catalunya, PNV y Coalición Canaria a la Junta. Esta les otorga la razón y considera, efectivamente, injusto que Vox esté presente en el debate y estos otros grupos no.