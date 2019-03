Europa aprueba el artículo 13: Cambios importantes para los usuarios de internet

Este martes 26 de marzo, la Eurocámara ha votado los diferentes artículos de la Copyright Directive, concretamente el Artículo 13/Artículo 17. Con resultado positivo, algunos expertos de empresas tecnológicas han señalao que acaba de comenzar el final del “Internet Libre”.

Todo comenzó cuando diferentes empresas promovieron varios artículos para proteger los derechos de autor en Internet, con impacto directo para creadores de contenido y los mismos usuarios. Igualmente, estas medidas se verán directamente reflejadas en redes sociales como Twitter, Facebook, Instagram o YouTube.

Y es que, si todo termina como la nueva directriz propone, Twitter, Facebook, Instagram o YouTube no volverán a ser lo mismo. La nueva Directiva del Copyright que ha dividido a los parlamentarios durante meses, tiene luz verde. La votación se ha saldado con 348 votos a favor y 274 en contra.

Dark day for internet freedom: The @Europarl_EN has rubber-stamped copyright reform including #Article13 and #Article11. MEPs refused to even consider amendments. The results of the final vote: 348 in favor, 274 against #SaveYourInternet pic.twitter.com/8bHaPEEUk3

— Julia Reda (@Senficon) March 26, 2019