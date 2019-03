‘La suerte de tenerte’, la campaña para el Día Mundial del Síndrome de Down

Este jueves 21 de marzo se celebra el Día Mundial del Síndrome de Down. La asociación Down España ha lanzado ‘La suerte de tenerte’, una campaña que pretende ser un homenaje a lo que aportan las personas con síndrome de Down a los que les rodean.

En el vídeo aparece a una niña de cuatro años con su hermano mayor, quien tiene síndrome de Down. “Es el mejor del mundo” porque le “cuida y hace feliz” dice la pequeña sobre su hermano.

El síndrome de Down es una alteración genética producida por la presencia de un cromosoma extraen las células de una persona. El síndrome debe su nombre a John Langdon Down, el primer médico que lo describió en el siglo XIX, aunque no fue hasta 1958 cuando el genetista francés Jérôme Lejeune descubrió que se debía a una alteración cromosómica.