Viajando hacia el futuro, tomando el control de la forma en que viajamos

El desarrollo tecnológico nos permite ejercer la actividad de trasladarnos de manera eficiente.

Trasladarse es una de las necesidades del ser humano. Es por ello que a través del tiempo el hombre se ha enfocado en hacer esta actividad cada vez más eficiente y a la vez cómoda pensando también en el cuidado del medio ambiente. Como una de las principales características de nuestra especie es la mejora constante en el medio en el que lo realizamos; los vehículos que usamos a través del tiempo han ido evolucionando con el ritmo de la civilización y con ello han surgido demandas alternas junto con la oferta que satisface a las mismas.

Controlar el desplazamiento de flotas de vehículos

Como es el caso del control necesario para el mejor aprovechamiento de los vehículos tanto para usos particulares como empresariales. La población que hace uso de vehículos automotores se han visto en la necesidad de ejercer mayor control de los mismos en asuntos como ubicación en tiempo real del vehículo, opciones de rutas eficientes que permitan ahorrar tiempo y combustible, en fin, surge una serie de situaciones de las que, por fortuna, no quedan sin ser satisfechas.

Ante la creciente necesidad de hacer nuestros viajes de una forma inteligente en el sentido del mejor aprovechamiento del vehículo, la respuesta es el control de flotas, el cual, se ha constituido en un conjunto de acciones encaminadas al mayor rendimiento de nuestros vehículos, siendo un tema importante la vigilancia constante del combustible utilizado, más cuando se trata de vehículos eléctricos, por cuanto la fuente de energía requiere una observación rigurosa.

El uso de vehículos eléctricos, nace de la inquietud que los coches que funcionan con gasolina generan en la contaminación ambiental y el costo por uso de este tipo de combustible, sin embargo, a pesar de los beneficios que han traído este tipo de autos, es necesario tomar en cuenta que la duración de la energía que lo impulsa requiere de un mayor control.

Por lo que, los sistemas de control de flota ofrecen servicios que generan beneficios integrados, como ubicación o localización del vehículo, cantidad de desplazamiento, conexión directa con el rendimiento del motor, uso y derroche de combustible, entre otras actividades cuya finalidad es la de permitirnos realizar traslados eficientes ahorrando tiempo, vida del motor y hasta dinero de no tratarse solo de vehículos eléctricos sino también de gasolina, así como ejercer un orden adecuado de los requerimientos de los mantenimientos que necesite el vehículo originados por el desplazamiento de los mismos.

Quizás si al conducir un coche o administrar una empresa de traslados comerciales o de despacho, no había pensado en todos los factores antes mencionados, es probable que esta información le permita encontrar el servicio adecuado para obtener la mayor rentabilidad del servicio de manera personalizada.

Tratándose de coches eléctricos, como se ha mencionado, es necesario mayor control de la batería del vehículo tomando en cuenta que su movilidad y autonomía en Kilómetros por hora es crucial para el traslado por ser un tipo de energía alterna al uso corriente para esta finalidad. El control de flota funciona a través de un hardware integrado a los vehículos, manejado por el software que en tal caso sería programado con las especificaciones acopladas a la necesidad de la persona que lo requiera, lo que nos permite apreciar que no es un servicio estricto que te cobraría por servicios que según su uso no sean necesarios, entre los servicios ya nombrados como ubicación y control de rendimiento del motor, así como sugerencia de rutas más eficaces, también está la notificación de sitios de interés para el conductor, registro de rutas cotidianas, para crear alertas en caso de alteraciones, estas notificaciones pueden ser a través de mensajería de texto, correo, en fin, todo depende del tipo de servicio que se requiera, es importante tener en cuenta que es un servicio que no solo trae beneficios a quien lo utiliza sino al medio ambiente, porque al hacer uso eficiente del vehículo se reduce el impacto ambiental por un mejor uso de los coches aunado a la reducción de costos que permite el ahorro cuantificado en dinero, mientras más personas hagan uso del servicio más serán los beneficios a la sociedad.