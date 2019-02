El Gobierno da 15 días de plazo a la familia de Franco para indicar dónde llevan sus restos

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes 15 de febrero un real decreto que modificaba la ley de memoria histórica. La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha señalado: “en el Valle de los Caídos no puede estar enterrado nadie que no hubiese muerto en la Guerra Civil. Franco no cumplía este requisito.

Igualmente, el Gobierno dará de 15 días de plazo a la familia del dictador para que comuniquen dónde se trasladará el cuerpo una vez que los restos vez sean exhumados. De la misma forma, también se ha advertido de la imposibilidad de que se trasladen los restos a la Catedral de La Almudena. “Allí no pueden ir. Por razón de orden público. Y porque así se convertiría un lugar público en un lugar de dignificación. Excluida la Catedral de La Almudena se les pide a los familiares dónde quieren enterrar los restos de Francisco Franco”, ha explicado Delgado.

Finalmente, la ministra ha justificado la decisión de la exhumación “porque su significación era de dignificación y de recuerdo de algo que ocurrió y que no ayudaba a la convivencia de los españoles”.