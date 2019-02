Una embarazada en Valme agradece la sanidad pública: “Quiero la factura de todo lo que no he pagado”

Eva, una joven embarazada de Bollullos de la Mitación, fue ingresada en el Hospital de Valme ante la posibilidad de que se le adelantara el parto. Tras estar varias noches en el hospital, publicó en su Facebook una nota de agradecimiento pidiendo ‘su factura’ por los servicios recibidos.

La protagonista de esta historia publicó en sus redes sociales un mensaje reflexivo, indicando que “al darme el alta, solo he recibido un papel en el que me explican las instrucciones que debo seguir para mi tratamiento, mi próxima cita… Me habría encantado recibir también la factura de todo lo que no he pagado, la verdad”, donde destaca el agradecimiento y la concienciación hacia todos de cómo trabaja la sanidad pública.

La publicación ha sido compartida por más de 17.000 personas y su mensaje ha recibido más de 7.000 comentarios. Sin embargo, no ha sido interpretado por todos de la manera que la protagonista pensaba, ya que muchos usuarios la acusan de demagogia y de “no haber cotizado en su vida”.