¿Qué es el “efecto nocebo” de los medicamentos?

Puede afectar a la eficacia y seguridad de un tratamiento

La administración de un medicamento puede tener como consecuencia efectos indeseables que no tienen por qué ser resultado del efecto farmacológico y se denominan “efecto nocebo”. Es un fenómeno poco conocido pero influyente en la seguridad de un tratamiento y en muchas de las reacciones adversas atribuibles a los fármacos. Esta manifestación es mucho más frecuente cuando los fármacos utilizados son genéricos y es un efecto real que no aparece en el prospecto ni en la ficha técnica de un medicamento. Esto es así, porque está relacionado con las propias expectativas negativas del paciente, especialmente si existe desinformación.

En la práctica clínica es fundamental conocer tanto los aspectos no farmacológicos como los efectos adversos no específicos, el efecto nocebo, ya que tienen consecuencias sobre la eficacia y seguridad de un tratamiento. Así lo han recordado Bienvenida Martínez Martín y Carolina Navarro Martínez del Hospital de Úbeda (Jaén) durante la presentación de su trabajo sobre el Efecto nocebo de los medicamentos genéricos, cuestiones de seguridad en la segunda jornada del III Congreso Nacional de Técnicos en Farmacia que se está celebrando en Madrid.

Los Equivalentes Farmacéuticos Genéricos, más conocidos como genéricos, se someten a los mismos procedimientos y controles que el resto de medicamentos y son autorizados por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) o por la Agencia Europea del Medicamento (EMA) garantizando su eficacia y seguridad. A pesar de que comenzaron a comercializarse en España en 1997 todavía se sigue debatiendo sobre ellos, existe desinformación en los pacientes y recelo en los profesionales de la salud.

En cuanto a la denominación e identificación de los medicamentos genéricos siguen la misma normativa que el resto de medicamentos, las instrucciones de uso, ficha técnica y prospecto, son iguales a las de los medicamentos de referencia y han demostrado a través de rigurosos ensayos clínicos su bioequivalencia con los fármacos de referencia.

Sin embargo, la apariencia de los genéricos puede ser distinta en color, tamaño, forma, embalaje etc., a la de los medicamentos de referencia lo que podría confundir a algunos pacientes e influir negativamente en el cumplimiento terapéutico o en la aparición de errores en la medicación.

Las conclusiones de los diferentes estudios y la evidencia empírica indican que los efectos adversos diferentes son ejemplo de procesos cognitivos, siendo las expectativas, uno de los mecanismos más importantes, capaces de influir en la fisiología de tal manera que las respuestas orgánicas del sujeto y la percepción de efectos secundarios adversos, no fueron generadas químicamente, como resultado directo de la acción del fármaco, sino como consecuencia de las expectativas pesimistas propias, efecto nocebo, surgidas en contextos terapéuticos de descrédito, especialmente si el fármaco utilizado es un genérico.

Es fundamental conocer los aspectos no farmacológicos, la somatización y los efectos adversos no específicos (nocebo), que afectan a la eficacia y seguridad de un tratamiento. Las consecuencias de dichos efectos tienen importantes repercusiones clínicas, y si no son detectadas a tiempo se le atribuirán al fármaco, pudiendo conducir a errores en el diagnóstico, decisiones equivocadas sobre tratamientos, supresión o duplicidades de éstos y pérdida de adherencia.

El Técnico en Farmacia puede contribuir a la detección temprana de estas situaciones y aportar al paciente en el momento de la dispensación una información adecuada, útil, veraz y contrastada que contribuya a la eficacia y seguridad del tratamiento.

Receta electrónica

Otro de los aspectos introducidos hasta unos años en la sanidad española fue la receta electrónica que hoy es ya una práctica habitual y segura como planteó Lidia Bonet Peña, de la Farmacia Esther Estrella Vidiella (Baleares) en “Receta electrónica Una herramienta para la seguridad”.

Entre las ventajas de este servicio de prescripción y dispensación electrónica se sitúa el ahorro tanto para el sistema sanitario, ya que se descongestionan las consultas al reducirse las visitas de los pacientes y se reduce el gasto farmacéutico, como para el paciente, sobre todo crónico, en lo relativo a la petición de citas, esperas o desplazamientos. Y ha agilizado procesos como la prescripción de los medicamentos que necesitan visado de inspección.

Se minimizan también los errores en la dispensación ya que todas las recetas se descargan con la descripción y código nacional del medicamento, reduciendo las posibilidades de fallo respecto a las recetas escritas a mano.

Sin embargo, el paciente sufre también algunos inconvenientes porque les exige un mayor control de su medicación, puesto que no contempla la perdida de envases o comprimidos, o que el paciente haga un mal uso de su dosificación.

En este sentido, es fundamental recibir una información adecuada para el uso responsable y eficaz de los fármacos. La prescripción no implica solo recetar algo, implica además una visión integral del paciente y en ésta es muy importante dar al paciente una buena información e implicarlo en su tratamiento para garantizar el buen uso del medicamento, minimizar errores y reacciones adversas.

Control de caducidad

La tecnología ha estado también muy presente en la potencia presentada por Roberto Ángulo Alonso Berezi Bilbao Eguiluz del Hospital Universitario de Cruces de Vizcaya que han dejado patente en su ponencia Control caducidad en sistema robotizado de almacenamiento y dispensación que los servicios farmacéuticos disponen, hoy en día de tecnología que permite aumentar la seguridad, consiguiendo un mayor control de los medicamentos almacenados e incluso tener más datos sobre la utilización de los mismos así como del perfil farmacoterapéutico de los pacientes.

El Hospital Universitario de Cruces de Vizcaya llevó a cabo esta apuesta tecnológica en el año 2013 con la puesta en marcha un sistema robotizado para la dispensación de medicamentos a pacientes externos (ROWA®) con el objetivo de realizar un trabajo más eficiente y seguro.

En cada etapa del proceso de atención sanitaria existe un cierto grado de falta de seguridad que se reduce con diferentes estrategias como barreras físicas o doble chequeo entre otras. Este sistema robotizado pretende hacer más segura la dispensación, el almacenamiento y la conservación adecuada de los medicamentos.

Sin embargo, estos sistemas no evitan todos los errores que pueden producirse en algunas de las fases y, además, pueden generar otras posibilidades de error o fallos del sistema: eléctricos mecánicos, informáticos, pero revisar el correcto funcionamiento de todos los procesos nos ayuda a alcanzar mayor grado de seguridad en el proceso de almacenamiento y dispensación de medicamentos.

La seguridad de los medicamentos afecta incluso al sistema de transporte utilizado y así Inmaculada Pumariño Riguera del Servicio de Farmacia. Hospital Universitario Lucus Augusti de Lugo presentó un estudio sobre el impacto del tubo neumático sobre la medicación que transporta evaluando el protocolo actual del envío de medicación en el Hospital Universitario Lucus Augusti de Lugo

La autora de la ponencia ¿Por qué en farmacia no envían toda la medicación por el tubo neumático? considera que aunque el tubo neumático sea práctico, eficiente y tenga una buena relación coste-eficacia, no es apropiado para el transporte de todos los medicamentos ya que puede causar su desnaturalización o la aparición de otros procesos degradativos. En esta degradación intervienen factores como la presión generada por la turbina sobre las balas portadoras, la velocidad a la que circula la bala de transporte, unos 30km/ h., movimientos o giros bruscos, cambios de presión, tiempo de entrega…son algunos de los factores que pueden influir en los medicamentos a la hora de enviarlos a través de este sistema.

Por ello, sería adecuado que los centros sanitarios elaboren unas normas de envío de medicamentos generando y difundiendo un listado de medicación que no se debe enviar por tubo neumático. En este sentido ha señalado, la escasa información al respecto: no hay publicaciones sobre la distribución de medicamentos por tubo neumático, la ausencia de información sobre el transporte por tubo neumático en la ficha técnica de los medicamento.

Además, el sondeo que realizó entre los Técnicos del Servicio de Farmacia, que son los encargados de la tarea de envío de la medicación por el tubo neumático, y entre el personal de enfermería de las Unidades de Hospitalización, que hace las devoluciones de medicación sobrante, reflejaron la necesidad de elaborar y presentar una guía con recomendaciones generales para el envío de medicación por el tubo neumático.

Los últimos ponentes de este III Congreso Nacional, Antonio Albarral Serrano, Adolfina Vico Muros, Juan Fernando Cobo Martínez del Hospital Virgen de las Nieves de Granada plantearon la repercusión que tiene en la seguridad del paciente del estrés que se vive en el servicio de farmacia como consecuencia de la sobrecarga de trabajo o la presión de los Servicios de

Farmacia, la indefinición de funciones y la escasez de personal.

Además de las consecuencias individuales que tiene el estrés y que afectan al rendimiento diario en el trabajo por agotamiento, la sobrecarga de trabajo puede ser causar un mayor número de errores cometidos. Estos errores, en el mejor de los casos, serán detectados por nuestros compañeros pero tendrá como consecuencia el que tenga que volver a reclamar el medicamento en cuestión a nuestro servicio, y que nosotros tengamos que dispensarlo de nuevo, con lo que se produce una duplicidad en el trabajo que afecta tanto a nosotros como al personal de enfermería, restando por tanto tiempo a ambos para dedicarse a otras funciones asistenciales y por tanto mayor carga de trabajo para ambos, y por tanto mayor estrés, convirtiéndose esta situación en un bucle constante.

Estos profesionales consideran razonable para atajar esta situación una delimitación clara y precisa de las funciones y disponer de los medios materiales y humanos necesarios para poder desarrollarlas debidamente.