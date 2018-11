¿Qué hacer en caso de incendio? Las indicaciones de bomberos en vídeo

Emergencias Sevilla ha difundido varios vídeos de actuación de bomberos en casos de incendios. El pasado 27 de noviembre falleció una vecina de Marbella tras quedar calcinada en su vivienda, y ya han sido varios los incendios los alertados en Sevilla y su provincia.

Con estos vídeos de actuación, Emergencias Sevilla pretende informar sobre qué debemos hacer en el caso de que se produzca un acontecimiento de este tipo en nuestra vivienda o en una vecina. No utilizar el ascensor, no salir a la escalera o cerrar ventanas y puertas puede ser de gran ayuda para el posterior trabajo de los bomberos.

En el siguiente vídeo se puede observar como un cuerpo de bomberos asiste a una vivienda siguiendo el protocolo:

🚒Mira lo que hace este #Bombero cuando entra en un bloque donde hay un incendio en un piso. Atentos a sus indicaciones 🔊No utilices los ascensores. Cierra las puertas y ventanas. No salgas de tu piso. Espera indicaciones de #Bomberos + https://t.co/rHp7B7AWDp Cc @AdmFincasSevill pic.twitter.com/dSAnwyciPt

En este otro caso en un bloque de pisos, se recomienda de nuevo cerrar ventanas y puertas, además de no alimentar el fuego con aire. Quedarse dentro del domicilio y esperar las instrucciones de los profesionales es otro de estos avisos para no perder la calma y esperar al control del fuego por parte de los bomberos.

🎥🔝Mira cómo actúan #Bomberos ante un incendio en un bloque de pisos.

El humo sale al hueco. No podrás respirar

1. No usar el ascensor

2. Cerrar puertas y rendijas y quedarte dentro de casa

3. Esperar instrucciones de #Bomberos

4. No alimentes el fuego con aire. Cierra ventanas pic.twitter.com/66k1QT804r

— Emergencias Sevilla (@EmergenciasSev) November 29, 2018