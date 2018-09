Un avión de Emirates, en cuarentena en Nueva York tras enfermar diez pasajeros

Un avión de Emirates que cubría la ruta Dubai-Nueva York se encuentra en cuarentena en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy después de que diez de sus pasajeros enfermaran durante el vuelo.

Según ha informado la compañía a través de Twitter, los pasajeros enfermos están siendo atendidos por los equipos de emergencia y el resto de pasajeros podrán desembarcar «pronto».

El vuelo aterrizó en el aeropuerto de Nueva York sobre las 9.10, hora local, como ha informado NBC, que ha detallado que más de una decena de ambulancias han acudido a atender a los enfermos.

Statement: Emirates can confirm that about 10 passengers on #EK203 from Dubai to New York were taken ill. On arrival, as a precaution, they were attended to by local health authorities. All others will disembark shortly. The safety & care of our customers is our first priority.

— Emirates Airline (@emirates) September 5, 2018