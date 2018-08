Las noticias más destacadas del 6 de agosto en Sevilla

Esta son las noticias más destacadas de hoy 6 de agosto publicadas en Sevilla Actualidad. Si no has tenido tiempo de revisar la actualidad de la ciudad y la provincia, no te preocupes, aquí te la resumimos para que estés al día de cuanto acontece.

Un trabajador de 60 años de edad ha fallecido al sufrir un accidente laboral tras ser golpeado por una máquina en una nave de la calle Río Guadalquivir en Utrera.