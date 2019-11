Capítulo 1. De lo que aconteció a una mujer que fue a pedir un papel a la Seguridad Social.

Hoy he tenido que ir al Instituto de La Seguridad Social (INSS) para sacarme una vida laboral. Como era la primera vez que acudía pregunté quién era el último y me contestó una joven que debía coger número en una maquinita que yo no había visto y que estaba entrando a la izquierda. Tú miras la pantalla y tienes que elegir entre varias opciones, afiliación, régimen especial y otras que no recuerdo. Como seguro que me equivocaría, elegí dos números distintos, para que no me mandaran patrás.

Después de esperar una media hora, sale en una pantalla grande en todo lo alto uno de los números que había cogido: ES5 mesa 7.

Recojo mis cosas y me levanto. Llego a la mesa 7 y me dicen:

–Ya ha pasado su número.

-Oiga, pero si ha salido en la pantalla, acabo de levantarme.

-Pues como no acudía, le he dado paso al siguiente- yo veo que allí no había nadie- Bueno le atenderé, pero hay que venir más ligera-qué impertinente, pensé-dígame qué desea.

-Yo venía a recoger mi vida laboral

-¿Usted ha trabajado antes?

-Claro, más de 30 años.

-¿Y usted no tiene «Clave»?

-¿Qué Clave?

-Pues la clave para poder entrar en el «sistema» y para acceder a su vida laboral.

-Yo no sé qué es eso. Yo vengo a que ustedes me den un papel con mi vida laboral. Me han dicho que ustedes están para eso. ¿No es ésta la Seguridad Social?

-Sí, señora, pero ahora ésto va de otra manera. Usted necesita tener una «clave» para entrar en el Sistema. Nosostros podemos hacérsela aquí.

-Si es tan amable…

-A ver dígame sus datos, dni y qué contraseña quiere ponerle.

-Bueno y entonces, ¿cómo entro yo ahí?

-Un momento, señora, como me ha interrumpido, tengo que empezar denuevo.

-Vaya, lo siento, y me callé.

Mientras él trabajaba, yo observé a la señora de la mesa 8 que estaba siendo «atendida».

-Buenos días.

-Buenos días. ¿Qué quería usted?

-Mire señor, yo he trabajado durante muchos años, sin seguro claro y…

-Pues mal hecho, la interrumpió el funcionario.

-Es que me he enterado que ahora dan de alta por estar trabajando, aquí en España.

-Si, así es. ¿Tiene usted NIF?

-No, yo no tengo de eso.

-Pues sin NIF no puede usted obter permiso de trabajo.

-Y¿cómo puedo obtener el NIFese?

-Para obtener nif necesita tener un «permiso de trabajo».

-¿Y cómo obtengo ese permiso de trabajo?

-Pues obteniendo el NIF.

-Oiga, señor, yo no le entiendo.

-Señora, pues así es como funcionan las cosas aquí.

La mujer, asombrada, acabó por abandonar la mesa. Y el señor irreverente se repingó en su silla y le volvió a dar al botón de los números, impávido…

-Señora, ya está. Con esta «clave» ya puede usted gestionar su vida laboral.

-Y ¿si no me sale?

-Pues entonces viene usted aquí otra vez para que se la hagamos nosotros.

-Muchas gracias, atiné a contestar. Me levanté con el papelito donde habían escrito mi clave y me dirigí a la puerta, la cuál ahora quiso abrirse:

-No te reconoce como persona, me comentó una amiga que estaba «en modo espera» frente a la pantalla.

-Un bolsazo le voy a dar …a ver si ponen también las puertas a nuestro nivel. Seguro que la diseñó uno de esos «altos funcionarios» ¡Seguro!

¿Seguro que tendré ganas de hablarles de lo que me ocurrió con «Telefónica»? ¡Larra y Kafka usando la misma fibra!

(*) La clave fue un programa de debate emitido por la 2 y moderado por José Luis Balbín, desde 1976 a 1985.