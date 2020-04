Unos 60 estudiantes eligen la mejor película para público joven de los Premios de la Academia de Cine Europeo

Un total de 57 jóvenes de la provincia de Sevilla, de entre los 12 y los 14 años, forman parte del jurado joven de la Academia de Cine Europeo, participando en el visionado de las películas nominadas y en las actividades complementarias, organizadas por el Festival de Cine de Sevilla, para elegir este fin de semana la mejor.

En esta edición, a diferencia de las anteriores, debido al estado de alarma en toda Europa, el proceso de selección a la mejor película para público joven de los Premios de la Academia de Cine Europeo se celebra por Internet en 32 países europeos simultáneamente y con la participación de 2.000 jóvenes, según resalta el Ayuntamiento de Sevilla en una nota de prensa.

Entre los días 23 y 25 de abril, el jurado joven ha podido visionar desde sus casas las tres películas europeas nominadas a los ‘Young Audience Award’ (Premios de Audiencia Joven): ‘Mi hermano persigue dinosaurios’, de Stefano Cipiani (Italia); ‘My extraordinary summer with Tess’, de Steven Wouterlood (Holanda, Alemania); y ‘Rocca changes the world’, de Katja Benrath (Alemania). Los tres son títulos inéditos en las salas comerciales españolas y han sido premiados en festivales internacionales de todo el mundo, como Berlín, Chicago, Londres o Giffoni.

Después de cada visionado, los estudiantes han participado con el equipo del Festival de Cine de Sevilla en actividades sobre cada título a través de un aula virtual habilitada por el festival.

Durante la jornada de este domingo 26, los participantes en grupos pequeños tendrán una sesión matinal de 30 minutos con el equipo del Festival de Cine de Sevilla, donde debatirán sobre cada una de las películas, compartiendo experiencias e ideas. Posteriormente, podrán votar de forma individual por la mejor película europea.

Con todos los votos emitidos por más de 2.000 jóvenes de toda Europa que forman parte del jurado de los Young Audience Award, se elegirá la película ganadora durante una ceremonia que tendrá lugar en Erfurt (Alemania) a las 16,00 horas. Esta cita cinematográfica se podrá seguir en directo a través de la web del certamen (yaa.europeanfilmawards.eu). Todos los miembros del jurado recibirán un diploma de participación.

Con su implicación en esta iniciativa, el Ayuntamiento resalta que el Festival de Cine de Sevilla impulsa su compromiso con la creación de públicos más libres y críticos, fomentando la educación cinematográfica como un factor decisivo de participación cultural. De este modo, y a través de su participación en los ‘Young Audience Award’, el certamen «cumple con uno de los objetivos de su programa educativo: proporcionar a los nuevos espectadores las mejores herramientas para la apreciación, el disfrute y el entendimiento del lenguaje cinematográfico», destaca.