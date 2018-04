La Asociación de la Prensa de Sevilla concede los premios Claveles de la Prensa

La Asociación de la Prensa de Sevilla ha concedido este mediodía en su caseta en el Real de la Feria los Premios Claveles de la Prensa a Manu Sánchez, Matilde Coral y la asociación social Danza Mobile.

El acto organizado por la Asociación de la Prensa de Sevilla ha congregado a multitud de periodistas y profesionales de la comunicación en la caseta de la asociación de la calle Juan Belmonte, y ha contado con la presencia destacada de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, y el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez.

Recogía el premio en nombre de la asociación Danza Mobile Esmeralda Valderrama de manos del presidente de la asociación Rafael Rodríguez y la secretaria general de la misma Chus Azor. La APS reconoce así a una asociación que trabaja desde hace más de 20 años en el desarrollo integral de personas con diversidad funcional por medio de las artes, con una destacada proyección nacional e internacional, trabajando en “una carrera de fondo para contribuir a la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad, ofreciéndoles actividades alternativas dentro del ámbito artístico”. en 1996, pusieron en marcha el primero de una larga lista de proyectos: la Escuela de Danza. Después vendría el Centro de Creación, la Compañía de Danza, los Festivales y colaboraciones con instituciones y profesionales de diversos ámbitos. Así, Danza Mobile se ha convertido en estos años en un proyecto integral y transversal en el que se han trazado varias líneas de trabajo: participación social, formación, creación artística y gestión cultural, orientado todo al desarrollo de un proyecto global.

Por su parte, el humorista, presentador, escritor y productor Manu Sánchez recogía el Clavel de la Prensa reivindicando la labor del periodismo y defendiendo la libertad de expresión. La asociación le otorga el reconocimiento “por su exitosa y reconocida trayectoria como humorista, comunicador, escritor y productor, así como por su firme defensa de la cultura y la identidad andaluzas”. Presentador y colaborador en distintas cadenas de televisión (Canal Sur, La Sexta o Telecinco), actualmente, Sánchez mantiene en cartel tres obras de teatro escritas y representadas por él: ‘El Rey Solo. Mi reino por un puchero’ (2013); ‘El Último Santo’ (2015) y ‘El Buen Dictador’ (2017). Desde 2015 forma parte del plantel de colaboradores La Ventana Andalucía (Cadena Ser) como columnista semanal analizando la actualidad desde una perspectiva andaluza a la que no renuncia en ninguna de sus facetas profesionales. Como complemento a su carrera televisiva y teatral, ofrece ponencias especializadas en coaching empresarial desde su propia experiencia. En noviembre de 2017 publica su primer libro, ‘Surnormal profundo’, trabajo que recoge la actualidad contada por el autor, de manera rigurosa, con dosis de humor inteligente y golpes desternillantes. Hace apenas unas semanas, veía la luz su segundo libro: ‘Confesión de un ateo y cofrade. Primer pregón heterodoxo de la Semana Santa de Sevilla’.

Una gran ovación de los asistentes recibía a una emocionada Matilde Coral, que era trasladada por efectivos de Protección Civil hasta el Real para recoger emocionada el Clavel de la Prensa que la APS le concede “por ser un referente y una de las figuras más destacadas de la danza española y el flamenco”. La bailaora ha recordado lo que le duele no poder bailar actualmente, reivindicando la cultura andaluza. “¡Somos los mejores. Andalucía, es blanca, es verde y tiene jaramagos. Viva Triana!”. La bailaora es titulada por la Escuela de Arte Dramático y Danza de Córdoba, y ha actuado en los principales escenarios de todo el mundo. Ha sido directora y coreógrafa del Ballet Escuela de Baile Andaluz, coreógrafa y papel principal de la película Sevillanas, de Carlos Saura, y creadora del espectáculo 100 años de cante flamenco. Como maestra, queda manifiesta su impronta en destacados intérpretes actuales que bebieron sus enseñanzas en Sevilla. Poseedora de los más prestigiosos premios de la escena flamenca nacional, como el de Flamencología de Jerez, entre los numerosos reconocimientos que ha recibido por su trayectoria destacan la concesión de la Medalla de Andalucía en 2001, la Medalla de Oro de las Bellas Artes en 2007 y la Medalla de Oro de la Diputación de Sevilla en 2011. Asimismo, Matilde Coral es miembro de Honor del Claustro Universitario de las Artes de la Universidad de Alcalá de Henares.

En su intervención, el presidente de la Asociación de la Prensa de Sevilla, Rafael Rodríguez, ha reconocido la valía de los premiados, y ha mostrado su apoyo a los tres bomberos de la asociación Proemaid, pendientes de ser juzgados el próximo 7 de mayo en Grecia por su actuación humanitaria en el Mediterráneo. “Estamos con vosotros. Es el mundo al revés que personas que se dedican a salvar vidas estén acusadas de un delito de tráfico de personas. Ojalá que el 7 de mayo termine la pesadilla y podáis seguir trabajando con total libertad en defensa de los valores de las personas y salvando vidas”.

Rodríguez ha tenido asimismo palabras para José Manuel de la Linde y Antonio Cattoni, periodistas de Canal Sur Radio multados por su actuación durante la cobertura de Semana Santa, a quien en palabras de Rodríguez “se ha tipificado como sanción grave en función de la Ley Mordaza el hecho de retransmitir un desfile procesional en la calle por decir que estaban alterando el orden público. No hemos pedido a la Delegación del Gobierno que les quiten las multas, porque eso sería un trato discriminatorio y no queremos un favor como periodista, lo que les decimos es que anulen el expediente, que no se les aplique la Ley Mordaza y que investiguen al policía que ha hecho tamaña barbaridad”. La Asociación de la Prensa de Sevilla publicó dos comunicados mostrando su rechazo a las sanciones.

El presidente de la APS ha querido también trasladar su apoyo al periodista de Canal Sur Radio en el curso del cáncer que sufre que ha mostrado su lucha contra la enfermedad “Es un mensaje de esperanza y optimismo a la gente que se ha curado, para que pueda seguir adelante, y a la gente que está padeciendo el mal del cáncer. Le digo a Valentín que todos vamos a remar y él se va a curar”.