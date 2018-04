La Feria arranca con más medidas de seguridad, movilidad y limpieza

La Feria de Abril de 2018 está a punto de caramelo. A falta de pocas horas para que arranque (a las 00.00 horas del sábado 14 será el Alumbrao), los operarios municipales se afanan para pulir los últimos detalles y para poner todo en orden tras las últimas e intensas lluvias, acompañadas por viento.

El encendido de la portada será realizado por diez sevillanos mayores de 65 años, cinco hombres y cinco mujeres, elegidos en un sorteo, coronando así una inauguración que arranca a las 23,00 horas con un espectáculo dedicado al 50 aniversario de Los Romeros de la Puebla, con la participación de Brumas, Las Carlotas, Los del Guadalquivir, Somos del Sur, María de la Colina, Laura Gallego y Pascual González y Cantores de Híspalis, así como por la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla.

Se trata de la segunda vez que la feria se realiza de sábado a sábado, después de que el año pasado contara con entre 3,6 y cuatro millones de asistentes, contando en esta ocasión con previsiones de ocupación hotelera similares a las de 2017, con un 85 por ciento de media y picos los fines de semana que podrían rozar el lleno. Además, aunque la feria se cierra con los fuegos artificiales a las 00,00 del domingo 22 de abril, este año se abrirán las atracciones durante todo ese domingo ofreciendo un descuento mínimo de un euro con respecto al precio habitual.

Para atender esta ciudad efímera, con un consumo energético diario similar al de una ciudad de unos 50.000 habitantes, el Ayuntamiento de Sevilla, en coordinación con la Delegación del Gobierno, ha dispuesto un dispositivo especial de seguridad, donde se instalarán las cámaras desarrolladas para la Semana Santa; de limpieza, con una plantilla de 600 trabajadores y un 14 por ciento más de contrataciones que el año pasado, y de movilidad para atender las necesidades.

El plan especial de movilidad se activa desde las 08,00 horas de este sábado y hasta la misma hora del domingo 22 de abril. Habrá cortes totales desde las 15,00 horas de este sábado, y con hora de apertura dependiendo de cada calle, en Remeros de Sevilla, vía de servicio de Cardenal Bueno Monreal desde La Palmera hasta La Raza dirección Puente de las Delicias, y accesos desde Virgen de Luján hacia las calles Monte Carmelo, Virgen de Montserrat, Pedro Pérez Fernández y Virgen de la Montaña.

La barriada de Tablada permanecerá cortada al tráfico desde las 9,00 horas de este sábado hasta las 8,00 horas del 22 de abril, sin acceso por Alfonso de Orleáns y Borbón desde Juan Pablo II, por Barberán y Collar desde Juan Pablo II y por la avenida de García Morato desde la Carretera de la Esclusa. Se realizan cortes parciales en las salidas hacia la ronda de circunvalación SE-30, el Muro de Defensa, la avenida de la Raza, Cardenal Bueno Monreal y avenida de Moliní. Como novedad, se mantiene el servicio de la Línea 41 de Tussam en Tablada todos los días hasta las 12,00 horas.

En las calles dentro del perímetro delimitado por Santa Fe, Virgen de la Oliva, Avenida Flota de Indias-Avenida, Presidente Adolfo y Suárez-Virgen de Luján sólo se permitirá el acceso a Tussam, los residentes acreditados, motos y bicicletas y los vehículos acreditados. El acceso a Asunción será únicamente para Tussam y los coches de caballo de servicio público.

Se corta totalmente el tráfico de la calle Padre Damián y las calles Juan Ramón Jiménez y Virgen del Águila también quedarán totalmente cerradas al tráfico de 00,00 a 06,00 horas, mientras que de 12,00 a 00,00 horas serán solo vías de acceso para residentes y motocicletas. La calle Virgen de la Oliva queda para acceso a residentes, taxis y coches de caballos de 12,00 a 6,00 horas.

Aparcamientos

La avenida María Luisa queda en sentido único a partir de las 08,00 horas de este sábado, a excepción de un carril en contra sentido para el transporte público, y así continuará hasta las 08,00 horas del domingo 22 de abril. Tanto Virgen de Luján como la avenida Flota de Indias y Presidente Adolfo Suárez adoptarán el sentido único en varios de sus tramos y en horarios diversos.

En cuanto a los aparcamientos, se ponen en servicio 7.370 plazas de rotación en el Charco de la Pava, con un coste de 7,5 euros por estancia, y 1.502 abonos en el P1, P4 y P6. Los aparcamientos entrarán en funcionamiento el sábado 14 de abril a las 12,00 horas y funcionarán de forma ininterrumpida hasta las 06,00 del domingo 22 de abril, al igual que el servicio de lanzadera gratis que une el aparcamiento del Charco de la Pava con el Real de la Feria. Estarán vigilados y en funcionamiento las 24 horas todos los días de Feria.

Transportes

Lipasam ha aumentado un aumento del uno por ciento su oferta, con servicios directos al recinto de 16.000 expediciones y 1,9 millones de plazas.

La lanzadera entre el Prado de San Sebastián y la Feria funciona desde este sábado a las 12,00 horas hasta las 6,00 horas del domingo 22 de abril ininterrumpidamente, salvo los días laborables en el periodo de 7,00 a 12,00 horas.

Además, las líneas 5, 6, 41, C1 y C2 cambian sus recorridos por Los Remedios para prestar servicio al Real, con una parada en la avenida Presidente Adolfo Suárez. El horario de esta modificación será de 12,00 a 07,00 horas del día siguiente, comenzando el sábado del ‘Alumbrao’ y finalizando a las 6,00 horas del domingo de la semana siguiente, una vez finalizada la Feria. Tendrán horario de ininterrumpido, como la mayoría de líneas radiales o la Lanzadera Charco de la Pava-Feria, que se inicia este sábado a las 12,00 horas.

De su lado, el metro inicia el servicio especial de Feria de Abril este sábado a las 7,30 horas ofreciendo servicio ininterrumpido hasta las 23,00 horas del domingo día 22 de abril.

Taxis, VTC, bicis y peatones

Los taxis tendrán accesos especiales por vías reservadas y paradas específicas en el recinto ferial en la avenida Flota de Indias y en la Glorieta Avión Saeta, ambas en los extremos de la calle Antonio Bienvenida. Los taxis concertados tendrán una parada a la altura del número 20 de Flota de Indias y los taxis que vengan de la zona del Aljarafe tendrán un carril de acceso libre a través del aparcamiento del Charco de la Pava, Rubén Darío, Glorieta de Carlos Cano y Blas Infante, donde descargarán a los pasajeros.

Los autobuses discrecionales y vehículos de alquiler con conductor (VTC) podrán parar para llevar a cabo la subida y bajada de viajeros en un carril derecho de la Glorieta Avión Saeta, como el año pasado.

Éstos no podrán detenerse en doble fila y en caso de que la zona se encuentre ocupada en el momento de llegada, no podrán parar a la espera de que la misma quede libre, debiendo continuar la marcha para poder realizar la parada cuando la misma se encuentre despejada. No podrán permanecer parados en ningún caso a la espera de los clientes en caso de que éstos no se encuentren en el lugar en el momento de la llegada.

Para facilitar el uso de la bicicleta, se pondrán bicicleteros en la Glorieta de Avión Saeta, Glorieta Nuestra Señora de la Oliva, avenida Presidente Adolfo Suárez y avenida Flota de Indias.